Hạt giống đỏ từ Mùa hè xanh - Bài 1: Vào Đảng ở đảo tiền tiêu

TP - Hè tình nguyện, màu áo xanh của các bạn sinh viên có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị tới nông thôn, từ biên giới tới hải đảo xa xôi. Qua tình nguyện, sinh viên được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Nhiều đoàn viên thanh niên trong số họ đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại nơi mình đang góp sức.

Giữa biển khơi, nơi đầu sóng ngọn gió, 3 sinh viên ưu tú của Trường Đại học Nam Cần Thơ về đảo Thổ Chu (An Giang) tình nguyện hè và vinh dự được tổ chức kết nạp Đảng ngay trên đảo. Đó không chỉ là dấu mốc trưởng thành đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của các bạn sinh viên, còn là sự ghi nhận tinh thần tận hiến của người trẻ.

Hành trình thanh xuân tới với đảo xa

Tháng 7/2025, hơn 30 sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ từ đất liền mang theo sức trẻ, tri thức, tinh thần cống hiến đến với đặc khu Thổ Châu - nằm cách Rạch Giá hơn 200km về phía Tây Nam. Thổ Châu có cột mốc A1 (tại Hòn Nhạn) trong đường cơ sở để tính lãnh hải của Việt Nam. Mỗi tháng chỉ có 5 chuyến tàu khách ra đảo. Chính sự xa xôi, cách trở ấy trở thành cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện.

Uyễn Nhi và Hoàng Hào được kết nạp đảng tại đảo Thổ Chu trong những ngày tình nguyện hè tại đây

Trong đoàn sinh viên tình nguyện ấy có bạn Nguyễn Thụy Uyễn Nhi và Trương Hoàng Hào, không chỉ ưu tú trong học tập, họ còn là gương mặt đoàn viên tiêu biểu. Cả hai đều không ngờ, chuyến đi tới đảo Thổ Châu tình nguyện hè này lại trở nên thiêng liêng, để lại dấu ấn trọng đại trong đời mình, khi được kết nạp Đảng ngay tại điểm mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Tân đảng viên Uyễn Nhi (bên phải) cùng đồng đội thu dọn rác trên bãi biển Thổ Châu

Chuyến hải trình ra đảo Thổ Châu kéo dài gần 10 giờ đồng hồ trên biển, với 2 chặng đổi tàu. Từ Rạch Giá (An Giang) các bạn lên tàu ra đảo Phú Quốc, rồi từ đây sang tàu Thổ Châu 09 mới đặt chân lên được đảo tiền tiêu. “Sóng to, gió lớn khiến con tàu nhỏ bé chao nghiêng, ruột gan mình cũng như lộn ngược, chỉ biết nhắm mắt nuốt vào trong. Mệt lắm, nhưng chính trải nghiệm đó cho em rõ hơn sự cách trở, vất vả của quân và dân nơi đảo tiền tiêu góp sức giữ đất, giữ biển Tổ quốc. Những bước chân đầu tiên đặt lên đảo, vẫn cảm giác bồng bềnh theo sóng nước, nhưng thấy đảo xanh, những mái nhà tựa theo triền núi, những con đường thấp thoáng dưới bóng cây, sự niềm nở chào mừng của các chiến sĩ, người dân trên đảo thấy thân thương, yên bình đến lạ, mọi mệt mỏi như tan biến hết”, Nhi nhớ lại.

Còn Trương Hoàng Hào bị say sóng, chia sẻ: “Cảm giác say sóng rất khó tả, say tàu xe chưa thấm gì, kể cả uống thuốc vẫn không chống được với sóng”. Dù vậy, với Hào, khi tàu cập đảo, thấy cảnh vật tươi xanh, lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển khơi chào đón, đoàn như được tiếp thêm sức mạnh để vững bước cho những ngày hè sôi động cùng ăn, cùng làm với người dân, chiến sĩ trên đảo.

Dấu ấn Ðảng viên nơi đảo xa

Uyễn Nhi đang học năm 4 ngành Quản trị Kinh doanh, hiện là Ủy viên BCH Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh - Marketing (ĐH Nam Cần Thơ). Cô sinh viên quê Vĩnh Long lớn lên trong gia đình có ông nội tham gia cách mạng, nên ngay từ nhỏ, qua những câu chuyện ông kể lại thời kháng chiến, tinh thần yêu nước và ý thức cống hiến đã thấm đẫm trong tâm hồn Nhi.

Giữa tháng 7/2025, trong những ngày tình nguyện trên đảo Thổ Châu, Uyễn Nhi đón nhận thêm dấu mốc quan trọng của đời mình. Cô sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện được vinh dự kết nạp Đảng ngay trên đảo. Khoảnh khắc tuyên thệ thiêng liêng đã in sâu vào tâm trí Nhi. “Khi cất lên lời tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại đảo tiền tiêu không chỉ là niềm tự hào, còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm và lý tưởng của một đảng viên trẻ. Đó cũng là lời cam kết về không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để góp một phần sức mình xây dựng đất nước phồn vinh”, tân đảng viên trẻ hào hứng.

Cùng được kết nạp đảng tại đảo Thổ Châu, có đoàn viên, sinh viên ưu tú Trương Hoàng Hào, sinh viên năm 4 ngành Kế toán (ĐH Nam Cần Thơ). Hào quê U Minh Thượng, Kiên Giang cũ (nay xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang), anh cả trong gia đình hai anh em, cha mẹ làm công nhân. Từ nhỏ, Hào luôn ấp ủ ước mơ được một lần đặt chân đến Thổ Châu - vùng đảo xa nhất thuộc tỉnh Kiên Giang quê mình. Ngay khi biết Đoàn trường tổ chức tới Thổ Châu tình nguyện hè, Hào lập tức đăng ký, càng ý nghĩa hơn khi chuyến đi tới đảo lần đầu tiên cũng đánh dấu hành trình là đảng viên của Hào. “Đọc xong lời tuyên thệ giọng em như nghẹn lại, đó không chỉ niềm tự hào cá nhân, còn lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm, lý tưởng và sự cống hiến mà em cần giữ gìn và phát huy”, Hào bày tỏ.

“Ði để cống hiến - Sống để trưởng thành”

Chiến dịch mùa hè xanh của các bạn sinh viên tại Thổ Chu không chỉ là dịp để các bạn sinh viên cống hiến sức mình, mà còn được rèn luyện và trưởng thành. Với tân đảng viên Uyễn Nhi, được là 1 phần của đội hình tình nguyện 31 bạn, ở các khoa, lớp khác nhau, mỗi người 1 quê lần đầu được cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhau, bạn học được cách sống vì tập thể, lắng nghe, sẻ chia. Mỗi ngày trên đảo đều mới mẻ, như một trang nhật ký có nắng, có gió, có sóng biển, có mưa, có mồ hôi và hơn hết có tình người nơi đảo xa. Qua chiến dịch, Nhi cũng có ánh nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, từ đó biết trân trọng những điều nhỏ bé, sống tích cực và nhân ái hơn. Những trải nghiệm ấy sẽ là hành trang quý giá theo cô suốt chặng đường phía trước.

Uyễn Nhi tặng quà cho trẻ em tại đảo Thổ Chu trong những ngày hè tình nguyện

Bạn Nguyễn Thụy Uyễn Nhi, sinh viên năm 4 ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Nam Cần Thơ được kết nạp Đảng trong thời gian tình nguyện hè tại đảo Thổ Chu

Với Hoàng Hào, chiến dịch giúp em rèn luyện sự kiên trì, tinh thần tập thể và kỹ năng thích nghi trong môi trường khó khăn. Đặc biệt, Hào học được cách sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và thấm thía hơn giá trị của từng việc làm dù nhỏ nhất. “Đây sẽ là hành trang quý giá giúp em trưởng thành trong học tập, công việc lẫn cuộc sống sau này”, Hào tâm sự.