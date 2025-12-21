Làm Bí thư Đoàn phải thật sự tâm huyết, không ngừng học tập và nêu gương

TPO - “Chúng ta nên coi môi trường mạng thực sự trở thành môi trường để đồng hành triển khai các hoạt động. Môi trường nào mà phát triển được tối đa, đảm bảo được quyền lợi và lợi ích cho đoàn viên thanh niên, làm cho các bạn trẻ phát triển được đầy đủ cả trí, thể, mỹ thì đó là môi trường tốt cần phát huy”, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh.

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc tại hội thảo “Công tác Đoàn và Hướng nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”, diễn ra tại Trường Đại học FPT (Đà Nẵng) chiều 20/12.

Phát triển nhiều hoạt động trên không gian mạng

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo Bí thư Đoàn tại các trường THPT khu vực miền Trung. Tại chương trình, các bí thư Đoàn trường đặt nhiều câu hỏi, nêu nhiều vấn đề liên quan đến công tác đoàn như: Xây dựng hoạt động Đoàn, kỹ năng của cán bộ Đoàn trong thời đại 4.0, làm sao để thu hút đoàn viên…

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc chia sẻ về công tác Đoàn tại chương trình. Ảnh: Thanh Hiền

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc chia sẻ, làm Bí thư Đoàn thời đại nào cũng đòi hỏi phải thật sự tâm huyết. Đồng thời không ngừng học tập và nêu gương. Bởi vì hai yếu tố này tạo ra một đội ngũ phía dưới cũng học tập và nêu gương. Học tập liên tục chính là một kỹ năng để chúng ta tự hoàn thiện mình và thích nghi với sự thay đổi rất nhanh chóng của xã hội.

Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn phải đặt lợi ích của tập thể, tổ chức, lợi ích của đoàn viên thanh niên lên trên hết trong tất cả các hoạt động. “Chúng ta luôn luôn tự đặt ra câu hỏi, rằng những hoạt động này mang lại gì cho đoàn viên? Các bạn được thụ hưởng gì và có thể làm được gì tốt hơn cho các bạn nữa? Đó là điều cốt lõi để thu hút các bạn đoàn viên. Bởi vì khi nhận được giá trị tích cực, họ sẽ cùng đồng hành và tiếp tục lan tỏa”, anh nói.

Anh chia sẻ thêm, trong thời đại 4.0, cán bộ Đoàn cần xác định rõ môi trường hoạt động đoàn bao gồm môi trường thực tiễn và môi trường trên không gian mạng. Có thể nói, môi trường trên không gian mạng với cách mà người trẻ hiện nay đang sử dụng thì đã trở thành một môi trường trọng điểm để chúng ta tổ chức cái hoạt động. Cán bộ Đoàn cần nắm bắt thị hiếu, tâm sinh lý, tư duy của các bạn trẻ để phát triển hơn nữa các hoạt động trên không gian mạng.

Các Bí thư Đoàn trường đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động Đoàn.

Anh dẫn chứng, các cuộc thi online của Trung ương Đoàn, chương trình tương tác trực tuyến như tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam…, các bạn trẻ tham gia rất đông đảo, nhiệt tình. Hay các cuộc thi năng khiếu, bình chọn trên mạng, đoàn viên rất hào hứng thể hiện tài năng, năng lực của mình.

“Chúng ta nên coi môi trường mạng thực sự trở thành môi trường để đồng hành triển khai các hoạt động. Môi trường nào mà phát triển được tối đa, đảm bảo được quyền lợi và lợi ích cho đoàn viên thanh niên, làm cho các bạn trẻ phát triển được đầy đủ cả trí, thể, mỹ thì đó là môi trường tốt cần phát huy”, anh nhấn mạnh.

Liều doping cho gen Z

Chia sẻ với các bí thư Đoàn trường về việc làm sao để bạn trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, đặc biệt là hoạt động Đoàn, anh Linh nhìn nhận, thế hệ học sinh THPT là thế hệ rất đặc thù, vì đã hình thành tính cách. Muốn sửa tính cách không hề dễ dàng, vì vậy thầy cô vừa dạy vừa dỗ.

Để kích thích các bạn tham gia các hoạt động, cán bộ Đoàn cũng như thầy cô giáo nên chú trọng việc động viên, khen thưởng, tuyên dương thay vì quở trách, phê bình. Đơn cử như việc đúng giờ, nếu chỉ chăm chăm phê phán người đi muộn thì sẽ tạo cho họ sự mặc cảm, xấu hổ, vô tình đẩy họ ra xa. Ngược lại, nếu tuyên dương người đi sớm, sẽ khiến họ vui vẻ, thoải mái, từ đó tạo tính kỷ luật, kích thích các bạn hướng tới những việc làm tích cực.

Hội thảo hướng tới việc kết nối mạng lưới Bí thư Đoàn tại các trường THPT khu vực miền Trung, xây dựng cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm lâu dài trong công tác Đoàn Thanh niên.

Đồng quan điểm, chị Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng ban Công tác học đường Trường Đại học FPT nhìn nhận, việc khen thưởng, tuyên dương như liều doping dành cho gen Z, tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ. Chị cũng chia sẻ thêm, mỗi cán bộ Đoàn 4.0 cũng cần hòa mình vào thế hệ gen Z, hiểu được ngôn ngữ của gen Z, hiểu biết về Threads, TikTok… hay “trend” của các bạn để vừa thích nghi, vừa đồng hành, từ đó mới triển khai được những hoạt động thiết thực, bổ ích.