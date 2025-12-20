Anh Hà Anh Đức tái cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V.

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới – Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”.
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 89 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa V đã hiệp thương chọn cử Ban Thường vụ; hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức (SN 1973, Hải Phòng) - Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV tiếp tục tái cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V.
Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 9 anh là Nguyễn Hữu Tú, Trần Xuân Bách, Hoàng Quốc Cường, Bùi Sỹ Tuấn Anh, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Thanh Xuân, Huỳnh Minh Chín, Trương Văn Đạt.
9 Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V
- Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú (SN 1985, Hưng Yên) – Phó trưởng ban công tác thanh thiếu nhi – T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
- Giáo sư, Tiến sĩ Y tế công cộng Trần Xuân Bách (SN 1984, Hà Nội) – Giảng viên cao cấp, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Phó Giáo sư, Bác sĩ Hoàng Quốc Cường (SN 1982, Quảng Trị) - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.
- Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Sỹ Tuấn Anh (SN 1980, Hưng Yên) – Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải.
- Phó Giáo sư, Bác sĩ Phan Minh Hoàng (SN 1983, Hải Phòng) – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.
- Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tiến Quang (SN 1977, Bắc Ninh) – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị.
- Phó Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân (SN 1982, TP Huế) – Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế.
- Tiến sĩ, Bác sĩ CK II Huỳnh Minh Chín (SN 1974, Đà Nẵng) – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM.
- Tiến sĩ, Dược sĩ Trương Văn Đạt (SN 1988, Đồng Tháp) – Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế.