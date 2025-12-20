Anh Hà Anh Đức tái cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hiệp thương thống nhất cử 89 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá mới. Anh Hà Anh Đức tiếp tục tái cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới – Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 89 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Anh Hà Anh Đức tái cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V.

Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa V đã hiệp thương chọn cử Ban Thường vụ; hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức (SN 1973, Hải Phòng) - Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV tiếp tục tái cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V.

Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 9 anh là Nguyễn Hữu Tú, Trần Xuân Bách, Hoàng Quốc Cường, Bùi Sỹ Tuấn Anh, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Thanh Xuân, Huỳnh Minh Chín, Trương Văn Đạt.