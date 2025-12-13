Hành trình bất tử - từ ký ức đến khát vọng

TPO - Trong chương trình “Hành trình bất tử - từ Ký ức đến Khát vọng”, tuổi trẻ Thủ đô bằng tất cả lòng tự hào và sự biết ơn vô hạn, nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày một giàu mạnh, hùng cường.

Tối 12/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Hành trình bất tử - từ Ký ức đến Khát vọng”.

Dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Xuân Lưu - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; cùng đại diện gần 300 gia đình thân nhân liệt sĩ; đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi Thủ đô.

Hoạt cảnh múa “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Dâng trào cảm xúc tự hào và biết ơn

“Hành trình bất tử - từ Ký ức đến Khát vọng” được mở đầu bằng hoạt cảnh múa “Âm vang Tổ quốc”, tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ, hào hùng của dân tộc. Hoạt cảnh không chỉ khơi dậy niềm tự hào truyền thống dân tộc, trân trọng giá trị hoà bình mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đến các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Liệt sĩ.

Trong dòng cảm xúc dâng trào, các đại biểu và thanh thiếu nhi Thủ đô đã cùng hướng về cờ đỏ sao vàng thực hiện nghi lễ chào cờ và đồng thanh hát vang Quốc ca “…Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước/Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca…”. Cùng lắng lại trong phút mặc niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Mạch cảm xúc tự hào trong chương trình tiếp tục được nối dài với phần giao lưu, chia sẻ của những người đã trực tiếp đi qua khói lửa chiến tranh.

Cùng với lời ca tiếng hát, nhạc sĩ Trương Quý Hải và nhà báo Phùng Huy Thịnh đã mang đến những câu chuyện chân thực về một thời xếp bút nghiên ra trận; về lý tưởng sống, sự hy sinh và tinh thần bất khuất bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ đi trước.

Chương trình diễn ra phần giao lưu ý nghĩa với những người trực tiếp đi qua khói lửa chiến tranh. Ảnh: Xuân Tùng

Năm tháng trôi qua, nhưng hào khí của các Anh hùng liệt sĩ vẫn còn vang vọng mãi. Tinh thần bất khuất của các thế hệ đi trước là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng con đường của tuổi trẻ hôm nay. Bằng tất cả lòng tự hào và sự biết ơn vô hạn, Tuổi trẻ Thủ đô hôm nay xin nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày một giàu mạnh, hùng cường. Viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước", anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội bày tỏ.

Hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai

Trong chương trình, gần 300 di ảnh sau khi phục dựng đã được trao tặng cho các gia đình liệt sĩ.



Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao ảnh chân dung được phục dựng cho thân nhân liệt sĩ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, có nhiều ảnh chỉ còn vài chi tiết, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ đã được tái hiện lại một cách rõ nét.

Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc hồi sinh của ký ức, tái hiện lại thanh xuân của những người lính, những người mãi mãi nằm lại vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây không chỉ là món quà tri ân, mà còn là lời khẳng định thiêng liêng: thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ quên hình ảnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã dành trọn vẹn tuổi xuân của mình cho Tổ quốc.

"Dự án Phục dựng ảnh liệt sĩ là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. Bằng sức trẻ, sự sáng tạo và trái tim nhiệt huyết, tuổi trẻ Thủ đô đang thực hiện hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, để ngọn lửa của quá khứ hào hùng sẽ mãi là ánh sáng soi đường cho tương lai", anh Hưng nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa như gói trọn tấm lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ và thân nhân.

Với nhiều gia đình, đón nhận hình ảnh liệt sĩ được phục dựng dịp này như một sự đoàn viên.

Trong đó có nhiều câu chuyện xúc động, như Liệt sĩ Bùi Đình Sáu (xã Phúc Lộc, hy sinh năm 1979). Dự kiến ngày 13/12/2025, gia đình sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ miền Nam về quê hương. Việc nhận được di ảnh phục dựng vào tối 12/12 như một cơ duyên, một sự đoàn tụ thiêng liêng trọn vẹn.

Hay trường hợp ảnh chân dung liệt sĩ Đặng Xuân Đạo (phường Khương Đình, hy sinh năm 1970) được phục dựng từ tấm ảnh cũ đã mờ nhòe theo thời gian, đã giúp con gái của liệt sĩ nhìn rõ nét hơn chân dung của người cha thân yêu.

Đại diện gia đình liệt sĩ nhận ảnh chân dung đã được phục dựng. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình là lời tri ân của thế hệ trẻ đối với các bậc cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình “Hành trình bất tử - Từ Ký ức đến Khát vọng” không chỉ là lời tri ân của thế hệ trẻ đối với các bậc cha anh, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi Thủ đô.

Đây cũng là hành động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ 17 ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, khẳng định khát vọng của thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cũng như tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong các hoạt động của tổ chức Đoàn.