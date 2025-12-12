Tạo môi trường học tập pháp lý rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên

TPO - Hơn 2,1 triệu thí sinh tham gia với hơn 7,3 triệu lượt dự thi cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc, tinh thần học hỏi, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và ý thức chính trị của công dân ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ.

Sáng 12/12, Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Lan tỏa tinh thần "Hiểu Quốc hội"

Phát biểu tại Lễ tổng kết, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, cuộc thi đã tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần “Hiểu Quốc hội - Yêu Tổ quốc - Sống trách nhiệm"; giúp thế hệ trẻ nâng cao hiểu biết về Quốc hội, Hiến pháp và pháp luật, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tổng kết Cuộc thi.

Thông qua mỗi lần tham gia, thế hệ trẻ lại có cơ hội ôn lại lịch sử, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; từ đó, thêm trân trọng những thành quả đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Quốc hội qua 80 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục phát huy tinh thần đó trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng đó, các cơ quan tổ chức đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và các phương thức thi mới. Các nền tảng trực tuyến được thiết kế hiện đại, ấn tượng, thân thiện với người dùng, tối ưu trải nghiệm trên cả máy tính và thiết bị di động, phù hợp với thị hiếu giới trẻ.

Thời gian tới, chị Trang lưu ý, các tỉnh, thành Đoàn cần tăng cường tuyên truyền sớm và liên tục, bảo đảm thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức tham gia cuộc thi được lan tỏa rộng rãi, giúp các cơ quan, tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; giúp người thi có đủ thời gian tìm hiểu, chuẩn bị và sắp xếp tham gia; đồng thời tạo được sự quan tâm xã hội, hình thành phong trào thi đua rộng khắp.

Ban Tổ chức tiếp tục đa dạng hóa hình thức thi, tạo sức hấp dẫn và thu hút người tham gia, kết hợp thêm các hình thức khác, mở rộng thêm các nền tảng mạng xã hội khác để tăng tính sinh động và phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của nhiều nhóm đối tượng. Việc đầu tư giao diện trực quan, tăng tính trải nghiệm, bổ sung tư liệu phong phú cũng góp phần nâng cao hứng thú và chất lượng cuộc thi.

Từ kết quả tổ chức cuộc thi, Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất nghiên cứu tổ chức định kỳ các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Quốc hội và pháp luật nhằm duy trì tính liên tục, tạo môi trường học tập pháp lý rộng khắp và bền vững.

"Tăng cường hoạt động tương tác và tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội với thanh niên, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong đời sống chính trị - pháp lý và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu dân cử. Từ đó góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", chị Trang nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng Bằng khen của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao Bằng khen của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi.

"Mềm hoá" kiến thức về lịch sử, lập hiến, lập pháp

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, cuộc thi đã trở thành cầu nối quan trọng khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp được nhận thức về lịch sử vẻ vang của Quốc hội đối với thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt ấn tượng với sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, chỉ sau 6 tháng phát động đã thu hút hơn 2,1 triệu thí sinh và hơn 7,3 triệu lượt dự thi, nhiều địa phương, đơn vị đạt tỉ lệ tham gia rất cao.

Những con số đó là minh chứng sống động cho sự hấp dẫn của chủ đề 80 năm Quốc hội Việt Nam. Đồng thời cho thấy sự quan tâm sâu sắc, tinh thần học hỏi, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và ý thức chính trị của công dân ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết.

Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao phần thưởng cho các thí sinh xuất sắc đạt giải tuần của Cuộc thi.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cuộc thi hôm nay đã khép lại nhưng hành trình lan tỏa các giá trị lịch sử, tinh thần dân chủ, pháp quyền và trách nhiệm công dân chắc chắn sẽ còn tiếp tục được các thế hệ trẻ kế thừa và phát huy.

Trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị, Ban Tổ chức cần tiếp tục phát huy, nhân rộng thành công của cuộc thi đối với thanh niên, đồng thời đa dạng hóa mô hình tuyên truyền về lịch sử, lập hiến, lập pháp, về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nhất là trên nền tảng số phù hợp với đặc điểm tiếp cận thông tin của giới trẻ hiện nay.

Mỗi đoàn viên, thanh niên dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào đều không ngừng học tập, bồi đắp kiến thức pháp luật, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến cho Tổ quốc và phụng sự nhân dân.

Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay chính là lực lượng xung kích mang trong mình trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng xây dựng đất nước. Quốc hội luôn sẵn sàng đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò, trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp chung của dân tộc.