'Hạt nhân' xây dựng trường học an toàn chống biến đổi khí hậu ở Đà Nẵng

TPO - Gần 100 Tổng phụ trách Đội được cập nhật các kiến thức, kỹ năng để trở thành "hạt nhân" xây dựng trường học an toàn chống biến đổi khí hậu trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngày 11/12, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai dành cho gần 100 giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn.

Gần 100 Tổng phụ trách Đội tham gia tập huấn chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Giang Thanh

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn. Chương trình tập huấn diễn ra trong hai ngày (11/12 và 12/12).

Tham gia chương trình, các Tổng phụ trách đội được tập huấn 4 chuyên đề, gồm: lồng ghép biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục trải nghiệm; định hướng lồng ghép biến đổi khí hậu vào các hoạt động Đoàn, Đội; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch trường học an toàn ứng phó với biến đổi khí hậu kết hợp với giám sát, đánh giá việc thực hiện; biến đổi khí hậu và sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh.

Với sự dẫn dắt của các chuyên gia về môi trường, dự án cộng đồng, chuyên gia bảo tồn…, các Tổng phụ trách đội được trang bị kiến thức, kỹ năng về môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

Các chuyên gia sinh học, môi trường, dự án... đứng lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hỗ trợ các thầy, cô giáo phát triển các chương trình cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho học sinh và cộng đồng trong khu vực, góp phần hạn chế thấp nhất những tác hại của biến đổi khí hậu, hướng đến sự phát triển bền vững.

Theo anh Nguyễn Duy Thành, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - Thành Đoàn Đà Nẵng, thời gian qua, Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai liên tiếp do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Các nhóm làm việc, tương tác, trao đổi để xây dựng các kế hoạch theo yêu cầu của chuyên gia.

Qua đây, Thành Đoàn mong muốn hỗ trợ để các Tổng phụ trách Đội có cái nhìn rõ hơn, toàn diện hơn về thách thức do biến đổi khí hậu gây ra, các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại, tiến tới thích ứng linh hoạt.

“Mỗi Tổng phụ trách Đội không những là một tuyên truyền viên tích cực mà còn là những “hạt nhân” chống biến đổi khí hậu trong trường học nói riêng và cộng đồng nói chung, góp phần xây dựng các chương trình, hoạt động nâng cao nhận thức của học sinh, lan tỏa những hành động ý nghĩa để chung tay chống biến đổi khí hậu, giảm thiểu hậu quả của thiên tai”, anh Thành nói.