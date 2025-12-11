Anh Phạm Hồng Hiệp làm Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa I

TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 anh chị, Ban Thường vụ gồm 13 anh chị. Anh Phạm Hồng Hiệp tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa mới.

Ngày 11/12, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay mặt Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Ban Công tác Đoàn đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Theo đó, anh Phạm Hồng Hiệp được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, khóa I. Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm: Anh Đỗ Đức Thanh, anh Lý Anh Việt và anh Nguyễn Chí Hiếu.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh Đoàn và các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai gồm 41 anh chị, Ban Thường vụ gồm 13 anh chị; Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 17 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ tới, Tỉnh Đoàn Gia Lai thực hiện mục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là cánh tay đắc lực của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và môi trường rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trọng tâm hướng về cơ sở, coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, đảm bảo tiếp cận rộng rãi tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên và người dân.

Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Gia Lai thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, đạo đức tốt, tri thức, thể chất và bản sắc văn hóa. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ, khởi nghiệp, chuyển đổi số; tích cực, chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời phòng ngừa tệ nạn và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa mới ra mắt.

Đại hội đề ra 17 chỉ tiêu thuộc bốn nhóm nhiệm vụ: công tác tuyên truyền - giáo dục; phát huy vai trò tổ chức Đoàn và thanh niên; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng.