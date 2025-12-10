Công bố bất ngờ, vai trò thanh niên với giáo dục khí hậu

TPO - Trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi thiên tai xảy ra, nhưng ít được tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định. Nhiều người trẻ thậm chí không biết làm thế nào trong những tình huống khẩn cấp.

Ngày 9/12, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ Plan International Việt Nam tổ chức tọa đàm công bố kết quả nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi của thanh niên đối với biến đổi khí hậu. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Liên minh Khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu Zurich (ZCRA), do Quỹ Z Zurich tài trợ và Plan International Việt Nam triển khai tại Quảng Trị.

Buổi toạ đàm ngày 9/12. Ảnh: Tuệ Minh

Được triển khai thực hiện theo phương thức youth-led (do thanh niên dẫn dắt), nghiên cứu ghi nhận sự tham gia chủ động của thanh niên trong suốt quá trình xây dựng công cụ, thu thập dữ liệu và phân tích kết quả.

Với sự đồng hành chuyên môn của giảng viên Khoa Xã hội học và Công tác xã hội thuộc ĐH KHXHNV, nhóm nghiên cứu trẻ đã tiếp cận vấn đề biến đổi khí hậu bằng góc nhìn của chính những người đang chịu tác động trực tiếp, đồng thời là lực lượng có vai trò quan trọng trong thúc đẩy thay đổi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thanh niên nhìn nhận biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách và bày tỏ mong muốn được học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng ứng phó thực tế. Tại các địa phương thường xuyên chịu thiên tai như Quảng Trị, mức độ tham gia hành động khí hậu của thanh niên cao hơn, đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Tuy vậy, khoảng cách giữa sự quan tâm đối với các hoạt động khí hậu trên mạng xã hội và sự tham gia trực tiếp vẫn còn đáng kể, đặt ra yêu cầu cần tạo thêm không gian để thanh niên được đóng góp thực chất hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Manuel von der Muhlen – đại diện Plan International Thụy Sĩ, nhấn mạnh lý do cần đặt thanh niên vào vị trí trung tâm trong các sáng kiến hướng tới ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi thiên tai xảy ra, nhưng lại thường ít khi được tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định. Nhiều người trẻ thậm chí còn không biết phải làm sao trong những tình huống khẩn cấp. Giáo dục khí hậu do thanh thiếu niên dẫn dắt có thể trang bị cho họ kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để cải thiện khả năng ứng phó và có cơ hội trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong cộng đồng của chính mình”, ông nói.

Phương Thảo, thành viên nhóm nghiên cứu và cũng là thành viên Ban Tham vấn Thanh niên của Plan International Việt Nam, cho biết đây là dự án nghiên cứu rất đặc biệt với em. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, em đã có cơ hội học hỏi sâu hơn về biến đổi khí hậu và được trang bị những công cụ, phương pháp nghiên cứu mang tính học thuật.

“Vì dự án được triển khai theo cách tiếp cận do thanh niên dẫn dắt, chúng em được trao quyền chủ động rất lớn trong từng bước thực hiện. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ còn theo em trong tương lai, giúp em tự tin hơn để có thể thực hiện các nghiên cứu độc lập. Với nghiên cứu lần này, đây mới chỉ là bước khởi đầu; khi dự án tiếp tục triển khai, các đánh giá về tác động và hiệu quả vẫn cần được thực hiện để hiểu đầy đủ hơn những gì thanh niên có thể đóng góp cho cộng đồng”, Thảo cho biết.

Phát biểu tại Tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Trưởng khoa Xã hội học và Công tác xã hội đồng thời là Trưởng nhóm nghiên cứu, đánh giá cao nỗ lực của nhóm thanh niên, sinh viên trong việc sử dụng các phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu xã hội học, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của nghiên cứu để thanh niên tự dẫn dắt quá trình tìm hiểu và giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ.

Bà cho rằng trao quyền cho thanh thiếu niên không chỉ giúp xây dựng năng lực mà còn tạo nền tảng để tiếng nói của họ được phản ánh trong quá trình hoạch định giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu là nguồn tham chiếu quan trọng để Plan International Việt Nam và các đối tác tiếp tục hoàn thiện chiến lược thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong khuôn khổ dự án ZCRA tại Quảng Trị, đồng thời mở rộng sang Hà Nội và các tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Các khuyến nghị từ tọa đàm cũng góp phần định hướng việc xây dựng hoạt động phù hợp hơn với nhu cầu, mối quan tâm và năng lực của thanh niên trong cộng đồng.