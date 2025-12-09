Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ Khu Đại học Nam Cao và công nghệ cao

Minh Đức
TPO - Khu Đại học Nam Cao, tổ hợp giáo dục, nghiên cứu và đô thị hiện đại với quy mô 754ha, đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Ban Quản lý (BQL) Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình đề xuất HĐND và UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí vốn năm 2026 cho bốn dự án trường đại học công lập và tuyến đường kết nối Vành đai 5, nhằm đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

Mở đường cho chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao

screen-shot-2025-12-09-at-110836.png
Đại học Nam Cao được kỳ vọng mở đường cho chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ảnh minh hoạ.

Với 388ha dành cho giáo dục, đào tạo và 181ha phát triển đô thị, Khu Đại học Nam Cao được định hướng trở thành trung tâm đào tạo đa ngành kết hợp nghiên cứu khoa học, đáp ứng tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng khung, thu hút cơ sở giáo dục và các đơn vị nghiên cứu chiến lược.

Hiện khu vực đã có hai cơ sở giáo dục đi vào hoạt động: Trường Phổ thông liên cấp FPT, Cao đẳng FPT Polytechnic; cùng cơ sở thực nghiệm của Đại học Xây dựng Hà Nội.

Năm 2025, bốn dự án trường đại học công lập quy mô lớn được ưu tiên triển khai gồm: Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam; Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (giai đoạn I); Cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng; Đại học Kinh tế Quốc dân – Phân hiệu Hà Nam.

Trong đó, dự án Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam có tổng vốn 1.100 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 22,3ha, gồm hệ thống giảng đường, hội trường 400 chỗ, thư viện 3 tầng, nhà hiệu bộ 7 tầng, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, ký túc xá và khu giáo dục thể chất. Dự án đã giải ngân 222,8/300 tỷ đồng (đạt 74,26%), phấn đấu hoàn thành vào tháng 7/2027.

Triển khai đồng thời Khu Công nghệ cao

screen-shot-2025-12-09-at-090142.png
Hai dự án xây dựng Khu đô thị đại học Nam Cao có tổng diện tích hơn 360 ha.

Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình rộng 663,19ha được thành lập theo Quyết định 1541 ngày 10/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch phân khu 1/2000 đang được hoàn thiện và dự kiến phê duyệt trong tháng 12/2025.

Tuyến đường kết nối Vành đai 5 với Khu Công nghệ cao, công trình then chốt trong thu hút đầu tư, đã hoàn thành hồ sơ cho hai tiểu dự án theo yêu cầu thẩm định.

Dự án Nhà ở xã hội thuộc ô đất P.KTX-01, tổng vốn 257,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025–2028, cũng đang được triển khai với tiến độ giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành; các thủ tục thẩm định, đấu thầu thực hiện theo Nghị quyết 201/2025/QH15.

Năm 2026, Ban Quản lý xác định trọng tâm gồm: Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khung Khu Đại học Nam Cao; Tập trung triển khai bốn dự án đại học công lập và hỗ trợ hai cơ sở giáo dục tư thục; Hoàn thiện quy hoạch Khu Công nghệ cao và lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng; Khởi công tuyến đường kết nối Vành đai 5;Tăng cường xúc tiến đầu tư; Nâng cao kỷ luật, đạo đức công vụ và trách nhiệm đội ngũ cán bộ.

Ban Quản lý kiến nghị HĐND và UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên vốn năm 2026 cho các dự án giáo dục công lập và tuyến đường kết nối Vành đai 5; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp để đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư và triển khai hạ tầng Khu Công nghệ cao.

Minh Đức
