Cà Mau làm giàu từ đầm nước lớn nhất miền Tây kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường – đầm nước lớn nhất ĐBSCL, với diện tích gần 2.000ha. Mục tiêu nhằm khai thác du lịch đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học tại hồ.

Ngày 13/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường, với diện tích quy hoạch chung gần 2.000 ha, trên địa bàn 4 xã gồm: Sông Đốc, Trần Văn Thời, Hưng Mỹ và Phú Mỹ.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường nhằm khai thác các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, phục hồi nguồn lợi thủy sản, hệ động thực vật trong đầm.

Đầm Thị Tường - được ví như “Biển hồ giữa lòng đồng bằng”, được hình thành tự nhiên, mang vẻ đẹp hoang sơ, nơi trú ngụ của nhiều loài thủy, hải sản.

Đồng thời, kết hợp với cải thiện điều kiện sống cho người dân, tạo cảnh quan môi trường, không gian du lịch nhằm phát triển du lịch sinh thái theo hướng hài hòa và bền vững. Khai thác tiềm năng du lịch đặc thù miền sông nước của Đầm Thị Tường và giải pháp phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Song song với phát triển du lịch, Cà Mau còn hướng đến giải pháp bảo vệ môi trường của đồ án như: Hình thành các dãy xanh tạo môi trường sinh thái trong khu vực; bảo vệ môi trường nguồn nước ngầm, nước mặt, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng ngừa nước biển dâng bằng biện pháp công trình hoặc phi công trình.

Các khu vực trung tâm du lịch sẽ được hưởng lợi bởi hướng gió từ các kênh rạch khu vực và các ao, hồ, công viên kèm theo lượng ô-xy với hàm lượng cao, ít tạp chất do có sự phối hợp của các dải xanh dọc theo kênh sẽ là một giải pháp chiến lược cho việc tạo môi trường sinh thái tốt.

Người dân mưu sinh trên Đầm Thị Tường.

Theo nhiều hộ dân sống quanh khu vực Đầm Thị Tường, khu vực này được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều loài thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, những năm gần đây nguồn lợi thủy, hải sản đã giảm rất nhiều do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.