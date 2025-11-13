Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Cà Mau làm giàu từ đầm nước lớn nhất miền Tây kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường – đầm nước lớn nhất ĐBSCL, với diện tích gần 2.000ha. Mục tiêu nhằm khai thác du lịch đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học tại hồ.

Ngày 13/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường, với diện tích quy hoạch chung gần 2.000 ha, trên địa bàn 4 xã gồm: Sông Đốc, Trần Văn Thời, Hưng Mỹ và Phú Mỹ.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường nhằm khai thác các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, phục hồi nguồn lợi thủy sản, hệ động thực vật trong đầm.

582004767-1379670243885235-4888998535419898306-n.jpg
Đầm Thị Tường - được ví như “Biển hồ giữa lòng đồng bằng”, được hình thành tự nhiên, mang vẻ đẹp hoang sơ, nơi trú ngụ của nhiều loài thủy, hải sản.

Đồng thời, kết hợp với cải thiện điều kiện sống cho người dân, tạo cảnh quan môi trường, không gian du lịch nhằm phát triển du lịch sinh thái theo hướng hài hòa và bền vững. Khai thác tiềm năng du lịch đặc thù miền sông nước của Đầm Thị Tường và giải pháp phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Song song với phát triển du lịch, Cà Mau còn hướng đến giải pháp bảo vệ môi trường của đồ án như: Hình thành các dãy xanh tạo môi trường sinh thái trong khu vực; bảo vệ môi trường nguồn nước ngầm, nước mặt, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng ngừa nước biển dâng bằng biện pháp công trình hoặc phi công trình.

Các khu vực trung tâm du lịch sẽ được hưởng lợi bởi hướng gió từ các kênh rạch khu vực và các ao, hồ, công viên kèm theo lượng ô-xy với hàm lượng cao, ít tạp chất do có sự phối hợp của các dải xanh dọc theo kênh sẽ là một giải pháp chiến lược cho việc tạo môi trường sinh thái tốt.

582056841-1147675617487118-2144555320921504983-n.jpg
Người dân mưu sinh trên Đầm Thị Tường.

Theo nhiều hộ dân sống quanh khu vực Đầm Thị Tường, khu vực này được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều loài thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, những năm gần đây nguồn lợi thủy, hải sản đã giảm rất nhiều do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Cà Mau định hướng đến năm 2030, Đầm Thị Tường sẽ đón khoảng 0,5 triệu lượt khách/năm; đến năm 2040, sau khi đầu tư cơ bản hoàn thiện khu du lịch, Đầm Thị Tường sẽ có lượng khách du lịch tăng đột biến, phấn đấu đón khoảng 1,2 - 1,5 triệu lượt khách/năm.

dam-thi-tuong.jpg
Đầm Thị Tường được hình thành tự nhiên, nằm vùng lõi bán đảo Cà Mau, mùa mưa là đầm nước ngọt, nhưng mùa khô lại chuyển nước mặn - lợ, tạo nên sự đa dạng sinh học cho đầm.
Tân Lộc
#du lịch #Cà Mau #Đầm Thị Tường #sông nước #bảo tồn sinh thái #phát triển bền vững #du lịch sinh thái

Xem thêm

Cùng chuyên mục