Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Cấu trúc kỳ lạ dưới ‘Tam giác quỷ’ Bermuda

Bình Giang

TPO - Các nhà khoa học phát hiện lớp đá kỳ lạ dày khoảng 20 km dưới lớp vỏ đại dương ở khu vực quần đảo Bermuda. Độ dày như vậy chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới đối với một lớp cấu trúc tương tự.

screen-shot-2025-12-15-at-91125-am.png
Khu vực Tam giác Bermuda. (Nguồn: Wikipedia)

“Thông thường, khi đi qua lớp vỏ đại dương, người ta sẽ cho rằng phía dưới đó là lớp phủ. Nhưng tại Bermuda tồn tại một lớp khác nằm bên dưới lớp vỏ, ngay trong mảng kiến tạo mà Bermuda toạ lạc phía trên”,ông William Frazer, nhà địa chấn học tại Viện Khoa học Carnegie ở Washington D.C. và là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Dù nguồn gốc của lớp đá này vẫn chưa được xác định cụ thể, ông Frazer nói với Live Science rằng nó có thể giúp giải thích bí ẩn lâu nay về Bermuda.

Quần đảo này nằm trên một vùng nhô cao của đáy đại dương, nơi lớp vỏ đại dương cao hơn rõ rệt so với khu vực xung quanh. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy hoạt động núi lửa gần đây đã tạo ra vùng nhô cao đó, và đợt phun trào núi lửa gần đây nhất được biết đến tại Bermuda đã diễn ra khoảng 31 triệu năm.

Việc phát hiện cấu trúc khổng lồ mới này cho thấy vụ phun trào cuối cùng có thể đã đưa vật chất từ lớp phủ lên lớp vỏ, nơi chúng nguội đi và đông cứng, tạo thành một cấu trúc giống như chiếc “bè”, giúp nâng đáy đại dương lên khoảng 500m.

Tam giác Bermuda từ lâu đã gắn liền với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn, đặc biệt từ năm 1945. Liệu có điều gì đó mang tính siêu nhiên hay tất cả đều có thể được giải thích bằng khoa học?

Trên thực tế, Bermuda từ lâu đã được coi là vùng đất bí ẩn, phần lớn vì là một phần của “tam giác quỷ” Bermuda - nằm giữa quần đảo Bermuda với bang Florida và Puerto Rico, nơi được cho là có số lượng tàu thuyền và máy bay mất tích bất thường, dù thực tế phần lớn đã bị phóng đại. Theo các nhà khoa học, bí ẩn thực sự là vùng nhô cao đáy đại dương ở Bermuda.

Những chuỗi đảo như Hawaii hình thành do các điểm nóng trong lớp phủ, nơi vật chất nóng từ sâu trong Trái đất dâng lên, gây ra hoạt động núi lửa. Tại vị trí điểm nóng tiếp xúc với lớp vỏ, đáy đại dương thường bị đẩy cao lên. Nhưng khi chuyển động kiến tạo khiến lớp vỏ trượt ra khỏi điểm nóng đó, vùng nhô cao thường sẽ dần sụt xuống.

Tuy nhiên, ông Frazer cho biết vùng nhô cao dưới Bermuda không hề suy giảm, dù đã 31 triệu năm không có hoạt động núi lửa.

Ông Frazer và GS Jeffrey Park, một chuyên gia về khoa học Trái đất và hành tinh tại Đại học Yale, đã sử dụng dữ liệu ghi nhận từ một trạm địa chấn ở Bermuda, thu thập sóng địa chấn từ các trận động đất lớn ở xa trên toàn cầu, để tạo ra hình ảnh cấu trúc Trái đất sâu tới 50km bên dưới quần đảo. Họ phân tích những khu vực nơi sóng địa chấn đột ngột thay đổi, từ đó phát hiện lớp đá dày bất thường.

Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 28/11, trên tạp chí Geophysical Research Letters.

Ông Frazer đang nghiên cứu thêm các hòn đảo khác trên thế giới để xác định liệu có tồn tại những lớp cấu trúc tương tự như dưới Bermuda hay không, hay quần đảo này thực sự là trường hợp duy nhất.

Bình Giang
Livescience
#Tam giác Bermuda #Tam giác quỷ Bermuda #Địa chấn #tạp chí khoa học

Xem thêm

Cùng chuyên mục