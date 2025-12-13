Vinh danh nhiều giải pháp trong chuyển đổi xanh

TPO - Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia năm nay vinh danh nhiều công trình thúc đẩy chuyển đổi xanh như mô hình Cây giống Multipuno™ có thể giúp nông dân tăng thu nhập lên đến 20 lần, tạo việc làm xanh hay là giải pháp AI và nền tảng PaaS dành cho các nhà phát triển hạ tầng sạc xe điện.

Tối 12/12, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia – TECHFEST Việt Nam đã diễn ra Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia.

Sự kiện quy tụ 10 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trong và ngoài nước. Cuộc thi do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC) phối hợp cùng các đối tác là Startup World Cup Việt Nam, Impact Square, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững – MSD United Way Việt Nam đồng tổ chức.

Với chủ đề “Tăng trưởng xanh và Chuyển đổi số: Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam bền vững”, Cuộc thi TECHFEST Việt Nam 2025 được xây dựng trên định hướng thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội, môi trường và tầm nhìn dài hạn, đồng thời đề cao những dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và gắn kết chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) – nền tảng cho kinh tế số và tương lai xanh của Việt Nam.

Chung cuộc, Giải Quán quân thuộc Growlab là một start-up công nghệ sinh học của Việt Nam đang thay đổi ngành dừa thông qua Multipuno™, kỹ thuật đang chờ cấp bằng sáng chế có khả năng tạo ra cây giống dừa đồng nhất, năng suất cao ở quy mô lớn.

Ban tổ chức trao giải Quán quân Techfest năm 2025 cho Growlab.

Hàng tỷ cây dừa trên thế giới đã già cỗi và năng suất thấp khiến ngành dừa đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cây giống chất lượng. Growlab là đơn vị đầu tiên có thể nuôi cấy mô dừa ở quy mô lớn, mang đến giải pháp kịp thời và quy mô.

Cây giống Multipuno™ có thể giúp nông dân tăng thu nhập lên đến 20 lần, tạo việc làm xanh và bảo đảm nguồn cung ổn định cho các nhà chế biến và xuất khẩu. Điều này mở ra cơ hội cho hàng triệu nông hộ, góp phần tái sinh ngành dừa và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thích ứng khí hậu cho Việt Nam và các vùng nông nghiệp nhiệt đới.

Đơn vị giành Giải Quán quân được phần thưởng trị giá 20.000 USD hiện kim cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup 2026 tại San Francisco (Hoa Kỳ) – nơi hội tụ những startup tiềm năng nhất thế giới – mở ra cơ hội gọi vốn, kết nối quốc tế và tiếp cận hệ sinh thái đổi mới toàn cầu, đã thuộc về đội Growlab.

Giải Á quân, với phần thưởng trị giá 7.000 USD hiện kim, thuộc về Volterra, giải pháp AI và nền tảng PaaS dành cho các nhà phát triển hạ tầng sạc xe điện.

Thông qua Digital Twin, AI Optimization và Dynamic Load Management, giải pháp này tích hợp năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) và hệ thống lưu trữ BESS nhằm giúp đơn vị vận hành trạm sạc giải quyết bài toán chi phí điện cao, rút ngắn thời gian hoàn vốn và mở rộng mạng lưới nhanh hơn tại Việt Nam.

Giải pháp Volterra giúp giảm 40% chi phí vận hành và cải thiện tỷ suất đầu tư gấp 3 lần, dựa trên các giả định áp dụng cho mạng lưới sạc EV tại Việt Nam.

Giải Á quân vinh danh Volterra - giải pháp AI và nền tảng PaaS dành cho các nhà phát triển hạ tầng sạc xe điện.

Giải Quý quân, với phần thưởng trị giá 3.000 USD hiện kim, thuộc về công ty TNHH dịch vụ thương mại điện tử IDO (Biglead), đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp.

Sản phẩm chủ lực Biglead CRM không chỉ tối ưu hóa chăm sóc khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng và tập trung hóa dữ liệu, mà còn thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và bền vững hơn.

Biglead CRM hỗ trợ doanh nghiệp trao quyền cho các nhóm yếu thế trong xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ một cách công bằng, đồng thời đóng góp vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ Việt Nam. Với nền tảng linh hoạt, thân thiện và khả năng mở rộng cao, IDO cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa toàn diện và phát triển bền vững.

Ban tổ chức trao giải Quý nhân cho công ty TNHH dịch vụ thương mại điện tử IDO (Biglead).

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban Tổ chức đồng thời công bố hai giải phụ, mỗi giải có trị giá 15.000 USD hiện kim.

Giải Lựa chọn của Quỹ đầu tư được trao cho đội Dayladau, phản ánh sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với tiềm năng tăng trưởng của dự án. Dayladau là một nền tảng đặt phòng Homestay - căn hộ theo giờ linh hoạt, dành cho các bạn trẻ tìm kiếm không gian riêng tư trong chính thành phố mình đang sống mà không phải đi xa.

Sau 4 năm hoạt động, Dayladau cán mốc hơn 100.000 khách hàng trả phí, với 5.000 căn hộ cho thuê trên khắp các thành phố lớn của Việt Nam.

Với khao khát khẳng định trí tuệ người Việt trẻ, tầm nhìn của Dayladau không chỉ dừng lại ở mở rộng khắp Việt Nam mà còn mang mô hình Staycation này sang toàn bộ khu vực Đông Nam Á và từng bước trở thành nền tảng staycation hàng đầu khu vực và toàn cầu.

Giải Tác động nổi bật được trao cho đội PLANTNER, ghi nhận những đóng góp thiết thực của dự án đối với các mục tiêu phát triển bền vững. Dự án này chuyển hoá các nguồn nguyên liệu tự nhiên chưa được khai thác tại địa phương thành tài nguyên hữu ích và phát triển phân bón hữu cơ.

Trong bối cảnh Việt Nam đứng thứ ba thế giới về ô nhiễm đất do lạm dụng phân hóa học, PLANTNER mang đến giải pháp chăm sóc đất khỏe – mùa vụ dinh dưỡng – nông nghiệp bền vững.