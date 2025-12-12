Báo Tiền Phong tổ chức tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 12/12, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo OneAI tới toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tiền Phong.

Buổi tập huấn thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tiền Phong tại Hà Nội và các văn phòng thường trú trên cả nước.

Nền tảng MISA AMIS OneAI do Công ty Cổ phần MISA phát triển là mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu cho Tiếng Việt trên nền tảng hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại, đồng thời tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek và Claude.

Đây là nền tảng AI hợp nhất tiên phong “Make in VietNam” dành cho doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, trường đại học, bệnh viện, hộ kinh doanh và gia đình.

anh-a-tap-huan-ai.jpg
Chuyên gia của MISA hướng dẫn cách dùng OneAI cho cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong.

Công ty Cổ phần MISA đã thiết kế gói ứng dụng được “may đo” cho Báo Tiền Phong với các tính năng nổi bật, hỗ trợ tối ưu cho người làm báo trong quá trình thu thập, xử lý thông tin.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia của MISA đã trực tiếp hướng dẫn cách thức sử dụng ứng dụng để hỗ trợ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong quá trình làm việc, tác nghiệp, đồng thời làm rõ những thắc mắc của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tiền Phong về cách thức sử dụng ứng dụng.

anh-2-ai.jpg
Đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tiền Phong dự tập huấn.

Đại diện Công ty Cổ phần MISA cho biết đơn vị tiếp tục lắng nghe các góp ý của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Tiền Phong để hoàn thiện ứng dụng.

Doanh nghiệp này cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật các tính năng mới, giúp khai thác tối đa khả năng của One AI trong thực tiễn công việc, hỗ trợ tốt nhất cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tiền Phong trong quá trình làm việc, tác nghiệp.

Buổi tập huấn nằm trong kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí – truyền thông của Báo Tiền Phong.

Nguyễn Hoài
