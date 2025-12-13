Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Phát hiện đại bàng đầu nâu quý hiếm nằm thoi thóp bên đường

Thu Hiền
TPO - Trên đường đi làm, một người dân Nghệ An phát hiện cá thể đại bàng đầu nâu quý hiếm bị thương nặng, nằm thoi thóp bên đường nên đã đưa về chăm sóc và giao nộp cơ quan chức năng.

Sáng 13/12, Công an xã Thuần Trung (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa bàn giao một cá thể đại bàng đầu nâu quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp cho Vườn quốc gia Pù Mát để theo dõi điều trị.

Con đại bàng bị tổn thương một bên cánh, các cán bộ chuyên môn đang chăm sóc tích cực để giúp nó hồi phục, đủ điều kiện tái thả về tự nhiên khi sức khỏe ổn định.

594172307-1460565009407080-3561008585556516465-n.jpg
Cá thể đại bàng đầu nâu bị thương được người dân phát hiện trên đường.

Trước đó, trên đường đi làm, anh Nguyễn Viết Quân (SN 2001, trú xóm Mỹ Trung, xã Thuần Trung) phát hiện cá thể đại bàng đầu nâu bị thương nặng ở cánh, không thể bay, nằm thoi thóp bên đường. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm IB, anh đã đưa về chăm sóc tạm thời trước khi báo cho cơ quan chức năng.

Công an xã Thuần Trung sau đó đã lập biên bản và bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Thời gian qua, Công an xã Thuần Trung đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã và chim di cư; đồng thời khuyến khích người dân chủ động giao nộp các công cụ bẫy bắt và thông báo kịp thời khi phát hiện vi phạm.

Sau khi tổ chức tuyên truyền, đơn vị đã tiếp nhận 14 bộ lưới bẫy chim của 4 người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp. Công an xã tiếp tục vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ dùng để săn bắt động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản.

594516262-1460564996073748-2936508164806048124-n.jpg
Cá thể đại bàng đầu nâu được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để cứu hộ.

Thời gian tới, Công an xã Thuần Trung tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức “không săn bắt - không tiêu thụ - bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản” và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Đại bàng đầu nâu là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nhóm IB theo Thông tư số 27/2025/TT-BTNMT. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển trái phép đều bị xử lý nghiêm, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thu Hiền
