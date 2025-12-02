Cá thể quý hiếm trong sách đỏ mắc vào lưới đánh cá của ngư dân

TPO - Trong lúc đánh bắt cá, ngư dân ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện cá thể đồi mồi nặng khoảng 17kg mắc lưới nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngày 2/12, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đồn Biên phòng Tam Thanh và các cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Người dân bàn giao cá thể đồi mồi quý hiếm cho cơ quan chức năng lập thủ tục và tổ chức thả trở lại biển.

Theo đó, ông Nguyễn Cao Giới (38 tuổi, trú tại phường Quảng Phú) phát hiện cá thể động vật này bị mắc vào lưới tại khi đánh bắt tại vùng biển khối phố Tỉnh Thủy. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật bảo vệ, ông Giới đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh và Công an phường đã có mặt, kiểm tra.

Qua xác định ban đầu, đây là loài đồi mồi dứa, trọng lượng khoảng 17kg, sức khỏe ổn định.

Cá thể đồi mồi nặng 17kg mắc vào lưới đánh cá của ngư dân.

Các đơn vị đã lập biên bản theo đúng quy trình, đồng thời phối hợp tổ chức thả cá thể đồi mồi trở lại biển an toàn.

Đồi mồi dứa là loài rùa biển thuộc họ Vích, phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này được xếp vào nhóm nguy cấp theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cơ quan chức năng khuyến nghị ngư dân khi phát hiện rùa biển hoặc động vật hoang dã quý hiếm cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý.