Sắp diễn ra Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh 2025

TPO - Sự kiện do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức với gần 80 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp xanh, giới thiệu loạt giải pháp, hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến và các mô hình công trình xanh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm Năng lượng và Chuyển đổi Xanh 2025 - do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), diễn ra từ ngày 27–30/11/2025 - tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh 2025 là sự kiện quy mô quốc gia, hướng tới mục tiêu quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị và công nghệ tiên tiến phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững. Sự kiện là diễn đàn kết nối doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư, viện nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Hội chợ do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức

Với quy mô hơn 100 gian hàng, hội chợ là nơi quy tụ các thương hiệu lớn như Tập đoàn Thái Hưng, Điện Quang, Hawee Group, Nasaki, Daikin, Etek Power, VIB, Sunhome, VIOT, 1Office… Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thiết kế gian hàng ấn tượng, tích hợp khu trải nghiệm tương tác và trình diễn công nghệ, mang đến cho khách tham quan góc nhìn toàn diện về tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ các mục tiêu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050, đồng thời triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030, cũng như các quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mới được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2025.

Đây cũng là thời điểm nhiều triển lãm năng lượng lớn trong khu vực diễn ra, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Năm nay, không gian triển lãm được thiết kế theo mô hình hiện đại, hướng tới trải nghiệm trực quan. Nhiều hoạt động tương tác thực tế và trình diễn công nghệ sẽ giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về các giải pháp và công nghệ tiết kiệm năng lượng đang được ứng dụng trên thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức sẽ tổ chức chuỗi sự kiện chuyên ngành với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh, bao gồm: Hội thảo Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hội thảo Công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh.

Với những đổi mới trong phương thức tổ chức, nâng cấp chất lượng gian hàng và mở rộng nội dung theo định hướng “xanh – số – hiệu quả”, Ban tổ chức kỳ vọng Hội chợ Triển lãm năm 2025 sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trên bản đồ sự kiện chuyên ngành của Việt Nam, tạo cơ hội để doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp cận các giải pháp tiên tiến, qua đó thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.