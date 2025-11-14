40 tác phẩm đoạt Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2025

Chiều 14/11, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025”

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực năng lượng Việt Nam, khi Luật số 77/2025/QH15 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa được Quốc hội thông qua.

Luật mới đã bổ sung nhiều quy định nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong tiêu thụ năng lượng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Song song với đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, trong đó tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả được coi là giải pháp trọng tâm, có chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao nhất để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long trao Giải Đặc biệt cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa chính sách với đời sống, là nguồn cảm hứng và động lực truyền thông giúp cộng đồng hiểu rõ, đồng thuận và hành động cùng Chính phủ vì một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.

Năm 2025, Ban Tổ chức đã nhận được tổng cộng 477 tác phẩm dự thi, phản ánh đa dạng và sinh động các chủ đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng, giao thông và sinh hoạt hằng ngày.

Các tác giả đoạt Giải A năm nay

Các tác phẩm dự thi năm nay đã thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo và tâm huyết của những người làm báo, góp phần lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng bằng ngôn ngữ sinh động, gần gũi, dễ hiểu.

"Trong thời gian tới, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, để công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng sâu sắc, hấp dẫn và lan tỏa hơn nữa trong xã hội", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Tác phẩm: “Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm từ thay đổi hành vi dùng điện" của tác giả Phạm Tuyên - Báo Tiền Phong được trao Giải Khuyến khích

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 4 giải A, 10 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích cho 40 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Tổng giá trị giải thưởng 325 triệu đồng.

Tác phẩm: “Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm từ thay đổi hành vi dùng điện" của tác giả: Phạm Tuyên – Báo Tiền Phong được trao Giải Khuyến khích.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Giải thưởng năm nay thu hút hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và video clip... của các nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên trên khắp cả nước. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm, trách nhiệm và tâm huyết của giới báo chí đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tiết kiệm năng lượng – một nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải

Theo ông Dũng, các tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo và chung khảo đều phản ánh chân thực, sáng tạo và sâu sắc về những thành tựu trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nhiều bài viết đã khắc hoạ sinh động các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng kiến thiết thực, từ quy mô cộng đồng đến doanh nghiệp, khu công nghiệp, công trình xanh, đô thị xanh… Đồng thời, nhiều tác phẩm cũng nêu lên những khó khăn, thách thức và định hướng giải pháp cho việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, mặt bằng chất lượng các tác phẩm năm nay đồng đều, đa dạng và chuyên sâu hơn, với nhiều chủ đề phong phú. Đặc biệt, sự tham gia nổi bật của các cơ quan báo chí địa phương và đội ngũ phóng viên trẻ đã mang đến luồng gió mới cho giải thưởng, với các tác phẩm được thể hiện bằng hình thức hiện đại, hấp dẫn và có giá trị tuyên truyền cao.