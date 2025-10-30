Doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh, giảm chi phí nhờ hiệu quả năng lượng

TPO - Ngày 9/10/2025, trong khuôn khổ Hợp phần 3 thuộc Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025 (DEPP3), Bộ Công Thương phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí nhằm chia sẻ những kết quả cụ thể của Chương trình thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng (Chương trình VAS).