Khí hậu năm 2024 của Việt Nam và thế giới diễn biến thế nào?

TPO - Lịch dương năm 2024 giống hệt với năm 1996, bạn có biết lý do tại sao không?

TPO - Xác con tàu được cho là tàu cổ được phát hiện tại bờ biển Hội An đoạn qua phường Cẩm An (thành phố Hội An, Quảng Nam) đã biến mất sau vài ngày phát hiện.