Doanh nghiệp tăng tốc tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và thương mại

BÁN LẺ TIÊN PHONG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG SẠCH

Trong lĩnh vực bán lẻ, các chuỗi trung tâm thương mại lớn đã đẩy mạnh ứng dụng năng lượng tái tạo, cải tiến hệ thống vận hành để giảm điện năng tiêu thụ. Là doanh nghiệp bán lẻ kiên định với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã triển khai một loạt các giải pháp toàn diện. Cụ thể, MM sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng tại 21 chi nhánh trên toàn quốc, giúp kiệm 30-40% năng lượng chiếu sáng.

Hệ thống điện mặt trời áp mái đã được đầu tư và đi vào hoạt động, giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Hiện đã có 13/21 chi nhánh MMVN được triển khai hệ thống điện áp mái, sản xuất hơn 5.5 triệu kWh điện. Đơn vị này còn thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho nhân viên; đồng thời kiểm tra, bảo dưỡng, cải tiến hệ thống kho lạnh và điều hòa để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Doanh nghiệp bán lẻ sử dụng hệ thống điện mặt trời, thay toàn bộ đèn LED tiết kiệm điện giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện (ảnh tại MM Mega Market Việt Nam, ảnh: U.P)

MMVN tiết kiệm chi phí tiền điện qua từng tháng. Do đó, lợi nhuận của các chuỗi siêu thị được cải thiện. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực để đạt được những kết quả tốt hơn trong việc tiết kiệm năng lượng thời gian tới, nhằm hướng đến giảm thiểu phát thải nhà kính trong vận hành và đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2040.

Aeon Mall Việt Nam cũng là chuỗi trung tâm thương mại tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tại Aeon Mall Hà Đông, hệ thống điện mặt trời 850 kWp cùng việc thay đèn LED, lắp cảm biến ánh sáng, dán kính cách nhiệt, sử dụng biến tần và hệ thống quản lý tòa nhà giúp tiết kiệm 500.000 kWh điện/năm, tương đương gần 2% tổng điện năng sử dụng. Aeon Mall Bình Tân cũng giảm gần 41% điện năng tiêu thụ nhờ thay đổi hệ thống AHU/chiller và chiếu sáng.

Lotte Mart Việt Nam vừa hoàn tất lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại 8 trung tâm thương mại, giúp tiết kiệm khoảng 13,7 tỷ đồng/năm và giảm phát thải hơn 3.000 tấn CO₂, tương đương lượng khí hấp thụ của 138.000 cây xanh trưởng thành. Theo đại diện doanh nghiệp, việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo này giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thực hiện cam kết tăng trưởng xanh.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG - HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Không chỉ trong thương mại, nhiều doanh nghiệp sản xuất đang tích cực triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tại Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam (KCN Mỹ Phước 3) đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, sử dụng năng lượng tái tạo cho một phần hoạt động sản xuất.

Công ty CP Sài Gòn Food có hệ thống kho lạnh với sức chứa hơn 1.300 tấn, cũng đã đầu tư hai hệ thống điện mặt trời mái nhà tổng công suất 1.397 kWp, giúp tiết kiệm 20% chi phí điện và giảm phát thải 1.187 tấn CO₂. Từ tháng 9/2023, công ty chuyển nhiên liệu lò hơi từ dầu DO sang khí tự nhiên CNG, tiết kiệm thêm 8% chi phí vận hành.

Tiết kiệm năng lượng cũng đang được chú trọng trong lĩnh vực xây dựng, nơi chiếm tỷ lệ lớn trong tổng mức tiêu thụ năng lượng của quốc gia. Tại hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh – Nền tảng cho dự án bền vững” do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam tổ chức tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Viện Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng cho biết, việc sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng đóng vai trò rất quan trọng trong mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực xây dựng.

Khi áp dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng vào công trình, đặc biệt là ở phần vỏ bao che tòa nhà – bộ phận ảnh hưởng lớn nhất đến mức tiêu thụ điện cho làm mát và chiếu sáng có thể giúp tiết kiệm từ 30 - 50% năng lượng sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng

Cũng theo bà Linh, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng, dự kiến ban hành vào đầu năm 2026. Thông tư này sẽ đi kèm với bộ hướng dẫn kỹ thuật chi tiết, giúp doanh nghiệp nắm rõ quy cách dán nhãn, quy trình đánh giá cũng như xác định các phòng thí nghiệm đủ điều kiện để thực hiện việc kiểm định và chứng nhận vật liệu tiết kiệm năng lượng.

Ông Vũ Văn Chiến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết, là doanh nghiệp khoa học công nghệ chuyên nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, đào tạo, vận hành, chuyển giao các dây chuyền công nghệ xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện chạy than, phân bón hóa chất để làm vật liệu xây dựng nên công ty nhận thức việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng để giảm chi phí giá thành và tăng cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy, thời gian qua công ty đã nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đồng thời luôn chú trọng cải tiến công nghệ, nâng cấp dây chuyền thiết bị nhằm tối ưu các công đoạn sản xuất.

Công ty đã tận dụng nhiệt dư trong quá trình sấy sản phẩm để sấy khô các nguyên liệu và làm đầu vào cho quá trình chưng áp tiếp theo. Đối với hệ thống lò chưng áp, lượng hơi dư sau quá trình chưng áp được tận dụng để làm nóng nước đầu vào cho nồi hơi, đảm bảo nhiệt độ nước trong quá trình sinh hơi, hay được tái sử dụng đưa vào buồng dự dưỡng một công đoạn rất quan trọng trong quy trình sản xuất bê tông khí chưng áp. Giải pháp này đã làm rút ngắn quy trình gia nhiệt cho nồi hơi, tăng hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng.

Để tiết kiệm điện, theo ông Chiến, công ty ưu tiên sử dụng thiết bị, động cơ được cải tiến nâng cao năng suất, lắp những thiết bị điện phù hợp công suất, thiết bị điều khiển tốc độ… Đặc biệt, tại các xưởng sản xuất, thay vì sử dụng các bóng đèn chiếu sáng công suất lớn, công ty đã lắp đặt các tấm lấy ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Tại khu vực văn phòng, ưu tiên sử dụng các thiết bị hiệu suất năng lượng cao cho hệ thống chiếu sáng và làm mát…

Công ty đang tham gia vào Chương trình Thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp (VAS) trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020 - 2025. Trong quá trình hợp tác, doanh nghiệp đã được hỗ trợ thực hiện nghiên cứu sàng lọc, nghiên cứu tiền khả thi và khả thi để xác định các dự án hiệu quả năng lượng tiềm năng nhất. Tới cuối 2024, ba giải pháp hiệu quả năng lượng khả thi đã được xác định, với tiềm năng tiết kiệm năng lượng tới 1.214 tấn nhiên liệu, tương đương cắt giảm 1,7 tỷ VND/năm, với thời gian thu hồi vốn dưới 2 năm. Ông Vũ Văn Chiến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ cho đời sống của hơn 14 triệu dân thành phố, đáp ứng đủ điện cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội sau khi thực hiện hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu với TPHCM. Sản lượng điện thương phẩm 8 tháng đạt 37,2 tỷ kWh, tăng 0,69% so với cùng kỳ.

Công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 814,1 triệu kWh, chiếm 2,19% điện thương phẩm, tăng 17,19% so với cùng kỳ.

Kết quả này có được nhờ việc EVNHCMC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ phối hợp các sở, ban ngành địa phương đến việc vận động khách hàng tham gia phong trào “Gia đình xanh”, các hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái đất 2025” cũng như đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Các chương trình phối hợp với ngành giáo dục, báo chí, truyền hình và các phong trào thanh niên đã lan tỏa sâu rộng thông điệp sử dụng điện tiết kiệm và an toàn trong học đường, trong từng gia đình, khu phố và cả cộng đồng.