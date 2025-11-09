Nghìn lẻ một cách tiết kiệm điện tại toà nhà EVN

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, Ban quản lý tòa nhà hiểu được vai trò tiên phong trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tòa nhà EVN được đầu tư nhiều thiết bị, cũng như áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Theo đó, tòa nhà EVN được đầu tư hệ thống trang thiết bị công nghệ hiện đại, hiệu suất sử dụng năng lượng cao. Điển hình, hệ thống điều hòa không khí - một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng nhất của tòa nhà - được trang bị 4 chiller li tâm biến tần đồng bộ giải nhiệt nước của hãng Carier (Mỹ), có khả năng điều khiển công suất lạnh từ 50 – 100% và được điều khiển bằng phần mềm tính toán công suất lạnh dựa trên nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, hệ thống bơm nước lạnh, AHU (thiết bị trao đổi nhiệt) cũng được lắp đặt biến tần nhằm tiết kiệm năng lượng. Tòa nhà còn được trang bị 4 tháp giải nhiệt bằng nước, mỗi tháp bố trí 4 quạt gió tăng hiệu quả giải nhiệt.

Để tiết kiệm năng lượng, tòa nhà đã thay thế 5.818 đèn tuýp T8 sang bóng đèn công nghệ Led, dán phim cách nhiệt cho hệ thống vỏ bọc tòa nhà, sử dụng biến tần cho hệ thống động cơ, bảo trì bảo dưỡng hệ thống chiller định kỳ, các hệ thống được vận hành và giám sát tại phòng điều khiển trung tâm thông qua phần mềm quản lý tòa nhà thông minh BMS.

Hệ thống phần mềm BMS giúp tòa nhà dễ dàng vận hành, tự động hóa kết nối điều khiển với máy tính, hướng đến cách mạng công nghệ 4.0. Theo đó, Hệ thống BMS có nhiều giao diện tiện ích, giúp kiểm soát các thông số hoạt động của nhiều thiết bị như: hệ thống máy biến áp, chiller, bơm giải nhiệt, bơm nước lạnh, tháp giải nhiệt, AHU, chiếu sáng, thang máy.

Việc điều khiển tự động cho phép Ban Quản lý tòa nhà tiết giảm tối đa hệ thống chiếu sáng, điều hòa ở những khu vực không cần thiết vào từng thời điểm, trên cơ sở nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, tòa nhà EVN cũng đang áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Tòa nhà cũng được lắp đặt hệ thống tấm quang điện và đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001. Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp mà điện năng sử dụng và tỷ lệ tiết kiệm năng lượng tại tòa nhà EVN đạt hiệu quả rõ rệt theo từng năm.

Hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái che nhà để xe cho cán bộ, công nhân viên

Ông Nguyễn Quang Hậu - Trưởng phòng Quản lý và vận hành tòa nhà cho biết, từ thời điểm tòa nhà EVN được đưa vào vận hành, Ban Quản lý năng lượng tòa nhà đã được thành lập, trong đó có 1 cán bộ quản lý năng lượng được cấp chứng chỉ của Bộ Công Thương. Hằng năm, tòa nhà EVN đều tuân thủ quy định, thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Hậu – Trưởng phòng quản lý vận hành tòa nhà – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN.

Theo ông Hậu, ngay từ khâu thiết kế và thi công, tòa nhà EVN đã được chú trọng tối ưu yếu tố tự nhiên để tiết kiệm năng lượng một cách thụ động. Không gian được tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, giúp giảm đáng kể nhu cầu sử dụng điện cho chiếu sáng và điều hòa không khí trong suốt thời gian làm việc ban ngày. Các mặt tường và mái được xây dựng với vật liệu chống nóng, giúp giảm thiểu hiện tượng hấp thụ nhiệt vào bên trong, từ đó giảm tải cho hệ thống điều hòa và làm mát.

“Đặc biệt, phía tây Tháp A - nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng mặt trời được dán kính cách nhiệt nhằm hạn chế bức xạ nhiệt xuyên qua, góp phần nâng cao hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Trên tầng 5 của tòa nhà, EVN cũng đã lắp đặt hệ thống tấm pin mặt trời áp mái, bổ sung một phần điện năng sạch phục vụ vận hành, giảm phụ thuộc vào lưới điện và góp phần giảm phát thải khí nhà kính”, ông Nguyễn Quang Hậu cho hay.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tòa nhà EVN (11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội) gồm 3 tầng hầm, 4 tầng khối đế và 2 tòa tháp. Tháp A có 33 tầng và tháp B có 29 tầng.

Không dừng lại ở việc áp dụng công nghệ, EVN đặc biệt chú trọng việc nâng cao nhận thức và thói quen tiết kiệm năng lượng cho cán bộ, nhân viên trong tòa nhà. Hàng năm, tập đoàn tổ chức nhiều chương trình đào tạo; tuyên truyền và lan toả các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về tiết kiệm năng lượng, điển hình như cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất 2025”.

Các hoạt động này không chỉ giúp lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng hiệu quả mà còn khích lệ cán bộ, nhân viên chủ động hơn trong việc thực hành các giải pháp tiết kiệm điện ngay tại nơi làm việc và sinh hoạt cá nhân.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, đại diện EVN cho biết, tòa nhà EVN cũng triển khai các biện pháp quản lý và xử lý chất thải nghiêm ngặt. Rác thải sinh hoạt được phân loại rõ ràng, các loại rác thải tái chế được thu gom và xử lý đúng quy trình, hạn chế tối đa việc xả thải không kiểm soát ra môi trường.

Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt trước khi thải ra hệ thống cống chung cũng được xử lý đạt chuẩn, đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước và không khí xung quanh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hệ sinh thái xung quanh tòa nhà.

Không gian xanh cũng được EVN quan tâm đặc biệt trong thiết kế và quản lý tòa nhà. Khuôn viên quanh tòa nhà được bố trí nhiều cây xanh và thảm thực vật giúp cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan trong lành, dễ chịu cho cán bộ nhân viên. Mảng xanh này còn góp phần giảm hiệu ứng nhà kính, hấp thụ khí CO2 và làm dịu đi nhiệt độ xung quanh, đồng thời tạo nên môi trường làm việc năng động, thân thiện và gần gũi thiên nhiên.

Ngoài ra, EVN tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường mang tính xã hội như hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tổ chức các chiến dịch trồng cây xanh, dọn vệ sinh cảnh quan khu vực xung quanh tòa nhà cũng như vận động cán bộ nhân viên tham gia các chương trình cộng đồng vì môi trường, giúp tăng cường trách nhiệm xã hội và xây dựng hình ảnh EVN là doanh nghiệp xanh, đi đầu trong phong trào bảo vệ hành tinh.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và công nghệ EVN (thứ hai từ trái sang) nhận giải Nhất giải thưởng “Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2024”.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc đầu tư công nghệ, đổi mới thiết bị, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và quản lý môi trường, Toà nhà EVN đã được Bộ Công Thương trao giải Nhất giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng. Giải thưởng là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ của EVN trong việc ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển ngành điện xanh, bền vững của Việt Nam.

Trước đó, tòa nhà EVN đã được chứng nhận công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh 5 sao do thành phố Hà Nội công nhận.

TS Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) cho biết, năng lượng tiêu thụ chính của Tòa nhà EVN là điện năng, các thiết bị tiêu thụ chính bao gồm: Hệ thống điều hòa không khí trung tâm, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thiết bị văn phòng, hệ thống thang máy,... với các thiết bị công nghệ hiện đại, có dán nhãn năng lượng tiết kiệm điện.

Các hệ thống được vận hàng và giám sát tại phòng điều khiển trung tâm thông qua phần mềm quản lý Tòa nhà thông minh BMS (Building Management System - BMS). Hệ thống BMS cho phép giám sát, điều khiển và tối ưu hóa hoạt động của các thiết bị điện trong toàn bộ tòa nhà. BMS cũng tự động điều chỉnh hoạt động dựa trên nhu cầu thực tế, từ đó tránh lãng phí năng lượng khi không cần thiết.

Chẳng hạn, hệ thống đèn tự động tắt khi không có người trong phòng, điều hòa được điều chỉnh phù hợp với nhiệt độ môi trường và thời gian làm việc. Nhờ đó, hiệu suất sử dụng điện năng được nâng cao rõ rệt. Bên cạnh đó, EVN cũng ưu tiên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là hệ thống chiếu sáng với đèn LED hiện đại thay thế cho các loại đèn truyền thống.

Theo ông Hiệp, đèn LED không chỉ tiết kiệm điện mà còn có tuổi thọ cao, giảm chi phí bảo trì và thay thế. Các thiết bị văn phòng như máy tính, máy in, điều hòa không khí đều được lựa chọn theo tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng quốc tế, đảm bảo giảm tải tối đa cho nguồn điện sử dụng tại tòa nhà. Việc thay thế thiết bị cũ kém hiệu quả bằng các dòng sản phẩm mới góp phần làm giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ hàng năm.