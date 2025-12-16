Du lịch Khánh Hòa - cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế

Loạt bài "Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế" sẽ đi sâu phân tích những bước chuyển mình ấn tượng của ngành du lịch, cách thức ngành kinh tế mũi nhọn này tạo hiệu ứng lan tỏa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của xứ Trầm Hương trong giai đoạn mới.

Sau giai đoạn trầm lắng vì dịch bệnh, du lịch Khánh Hòa đang ghi nhận sự phục hồi rõ nét về lượng khách, doanh thu và niềm tin thị trường. Không chỉ “ấm” trở lại, địa phương này đang tạo đà cho một chu kỳ tăng trưởng mới, hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu.

Buổi sớm trên vịnh Nha Trang, mặt biển lấp lánh trong nắng mai, từng đoàn du khách thong thả dạo bước trên bờ cát trắng mịn. Những con tàu du lịch rẽ sóng ra khơi, mang theo kỳ vọng về một ngày sôi động. Bức tranh ấy không chỉ phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ, mà còn cho thấy sức sống mạnh mẽ của ngành du lịch Khánh Hòa - lĩnh vực đang được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Khu vực trung tâm Nha Trang.



Lần thứ ba trở lại Nha Trang, chị Nguyệt Hoài (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ ấn tượng sâu đậm nhất về nơi đây chính là sắc xanh bất tận của biển và bầu không khí trong lành.

“Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng Nha Trang khiến tôi bị chinh phục bởi sự hài hòa giữa biển xanh, cát trắng và bầu trời trong vắt. Nhịp sống nơi đây vừa sôi động với những bãi biển rộn ràng, vừa dịu dàng trong những buổi chiều gió mát, rất dễ để con người thả lỏng tâm hồn”, chị Hoài nói.

Cùng chung cảm nhận, vợ chồng anh Thanh Duy - chủ một công ty du lịch gia đình tại Hà Nội - cho biết, chất lượng sống là yếu tố đầu tiên khiến anh chị quyết định rời Thủ đô để vào Nha Trang sinh sống. Không khí trong lành, khí hậu ôn hòa, ít khói bụi và không gian mở hướng biển giúp cả gia đình cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực về sức khỏe và tinh thần. “Ở Hà Nội, tôi thường xuyên căng thẳng, bức bối. Vào đây, chỉ cần buổi sáng hít thở không khí là đã thấy nhẹ lòng”, anh Duy chia sẻ.

Nha Trang hiện lên long lanh, mờ ảo trong buổi bình minh.

Hiện vợ chồng anh Duy đã an cư tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công việc của công ty ở Hà Nội được điều hành hoàn toàn qua hình thức trực tuyến, nên khoảng cách địa lý không còn là rào cản. “Tôi cũng đang khuyến khích anh chị em trong gia đình vào đây sinh sống. Ngoài môi trường sống lý tưởng, Nha Trang còn có nhịp sống vừa phải, đầy đủ dịch vụ, trường học, bệnh viện, khu mua sắm nhưng không quá đông đúc. Sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe”, anh Duy nói.

Từ lâu, Nha Trang đã trở thành cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch quốc tế. Phố biển này thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng điểm đến hấp dẫn của khu vực châu Á, là lựa chọn hàng đầu của du khách Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan…Điều làm nên sức hút của Nha Trang không chỉ nằm ở biển đẹp, mà còn ở sự cân bằng giữa thiên nhiên và dịch vụ. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng một chuyến lặn ngắm san hô ở Hòn Mun, chiều dạo phố biển Trần Phú, tối thưởng thức ẩm thực hải sản và hòa mình vào không khí sôi động của thành phố du lịch.

Biển Hòn Chồng - Nha Trang trong lúc cao điểm khách du lịch.

Sau đại dịch COVID-19, Khánh Hòa là một trong những địa phương phục hồi du lịch nhanh và mạnh nhất cả nước. Lượng khách tăng đều qua từng năm, thị trường quốc tế sôi động trở lại cùng sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn đã đưa ngành du lịch địa phương bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo thống kê của ngành du lịch, Khánh Hòa liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về lượng khách lưu trú và doanh thu du lịch. Chính sách mở cửa sớm, linh hoạt; sự phục hồi của hàng không; cùng chiến lược quảng bá điểm đến được đổi mới là những yếu tố then chốt. Hình ảnh Khánh Hòa xuất hiện dày hơn trên các nền tảng quốc tế, được định vị là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm.

Riêng năm 2024, Khánh Hòa đón hơn 10,6 triệu lượt khách, tăng 45,5% so với năm 2023, vượt 17,8% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,5 triệu lượt, tăng 89,3% và vượt 51,4% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 52.272 tỷ đồng, tăng 53,9% so với năm trước và vượt 30,4% kế hoạch. Lượng khách và doanh thu đều vượt xa so với năm 2019 - thời điểm du lịch phát triển mạnh nhất trước đại dịch.

Trong 11 tháng năm nay, Khánh Hòa tiếp tục đón hơn 15,6 triệu lượt khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ và đạt 99,7% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 5,1 triệu lượt (tăng 17,5%); khách nội địa hơn 10,5 triệu lượt (tăng 15,9%). Tổng thu từ du lịch đạt hơn 62.579 tỷ đồng, tăng 18,4%.

Du khách check-in tại Tháp Bà Nha Trang.

Kết quả ấn tượng này là nhờ tỉnh Khánh Hòa và ngành du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kích cầu, xúc tiến quảng bá và tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút các thị trường trọng điểm như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Kazakhstan… Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật như: Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2024; Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024; Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I - Nha Trang 2024; Lễ trao giải Cánh diều vàng 2024…

Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch cũng tích cực đầu tư sản phẩm mới, tiêu biểu như Vinpearl Nha Trang với khu phố thương mại Vinpearl Harbour, hệ thống cáp treo mới và show diễn “Huyền thoại biển xanh”.

Không phải ngẫu nhiên mà Khánh Hòa nhiều năm liền nằm trong nhóm địa phương đón lượng khách du lịch cao nhất cả nước. Sở hữu các vịnh biển nổi tiếng gồm Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và Vĩnh Hy cùng khí hậu ôn hòa quanh năm, Khánh Hòa có nền tảng tự nhiên mà không phải địa phương ven biển nào cũng có được.

Dải bờ biển Nha Trang.

Khánh Hòa còn giữ vai trò kết nối giữa duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Với hệ thống giao thông đồng bộ, đặc biệt là sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh có khả năng tiếp cận thuận lợi các thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Đây là lợi thế quan trọng để Khánh Hòa trở thành điểm trung chuyển và điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.

Với diện tích hơn 8.500 km², Khánh Hòa sở hữu địa hình đa dạng gồm biển, đồng bằng, đồi núi và cả vùng bán sa mạc. Đặc biệt, có bờ biển dài nhất cả nước với khoảng 490 km, gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển nổi tiếng, hệ sinh thái biển phong phú, rạn san hô đa dạng… là những điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch biển đảo. Hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng từ 3-5 sao thuộc nhóm nhiều nhất cả nước, cùng sân bay quốc tế Cam Ranh - cửa ngõ hàng không quốc tế lớn thứ hai Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để Khánh Hòa vươn lên trở thành điểm đến đẳng cấp trong khu vực.

Vịnh Vĩnh Hy nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, nước biển trong xanh, hệ sinh thái phong phú.

Không chỉ nổi bật với tài nguyên biển, Khánh Hòa còn là vùng đất giàu giá trị văn hóa - lịch sử với các công trình, di sản tiêu biểu như: Tháp Bà Pô Nagar, tháp Pô Klông Garai, lễ hội Cầu Ngư, nghề yến sào truyền thống, nghề trồng nho, nuôi cừu… Ẩm thực địa phương với các món đặc trưng như yến sào, hải sản tươi sống, bún cá Nha Trang cũng là “điểm cộng” lớn trong hành trình trải nghiệm của du khách, góp phần tạo nên bản sắc riêng khó trộn lẫn cho điểm đến này.

Show diễn quảng bá văn hóa Khánh Hòa tại nhà hàng Nha Trang xưa.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết: Hiện nay tỉnh không chỉ mở rộng về địa giới hành chính và phát triển kinh tế - xã hội, mà còn hình thành không gian văn hóa - di sản đa tầng, phong phú. Toàn tỉnh hiện có 4 di sản được UNESCO ghi danh, 5 Bảo vật Quốc gia, 3 di tích Quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp Quốc gia, 241 di tích cấp tỉnh và 12 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Du khách tham quan, khám phá nhà hàng Nha Trang xưa.

Theo các chuyên gia, Khánh Hòa đã và đang đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng vị thế “thủ phủ du lịch biển” của Việt Nam. Nhưng để bứt phá và đi xa hơn, du lịch Khánh Hòa chỉ dựa vào tiềm năng thiên nhiên thôi là chưa đủ. Câu chuyện phía sau là tầm nhìn chiến lược và những quyết sách mang tính dài hạn.