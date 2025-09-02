Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Gần 1 triệu người du lịch Khánh Hòa dịp 2/9, khách quốc tế tăng mạnh

TPO - Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày với thời tiết đẹp, nhiều du khách đã chọn Khánh Hòa làm điểm đến tham quan và nghỉ dưỡng. Tuy không phải là cao điểm du lịch nhưng địa phương vẫn đón gần 1 triệu lượt khách trong dịp này.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay, tỉnh này đã đón hơn 907.952 lượt khách, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, lượng khách lưu trú quốc tế đạt 68.020 lượt, tăng gần 48% so với năm trước, cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa với du khách nước ngoài

209-6.jpg
Dịp lễ 2/9, Khánh Hòa đón gần 1 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Công suất phòng trung bình đạt 79,36%, trong đó chủ yếu tập trung vào 3 ngày 30/8, 31/8 và 1/9, các khu vực Bãi Dài, Dốc Lết, các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná với công suất từ 80% trở lên.

Khu vực trung tâm phường Nha Trang và phường Phan Rang có công suất bình quân khoảng từ 60% trở lên (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3-5 sao và tương đương), một số khách sạn ven đường biển Trần Phú có công suất trên 70%, một số khu nghỉ dưỡng lấp kín phòng trong thời gian nghỉ lễ.

img-2895.jpg
Du khách lên tàu đi tham quan tour biển đảo trên vịnh Nha Trang.

Sự tăng trưởng này một phần nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi và giao thông được kết nối thông suốt. Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đón hơn 106.000 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ 2024, với nhiều chuyến bay quốc tế.

Các tuyến đường sắt, đường bộ cao tốc mới đi vào hoạt động cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển. Đặc biệt, ngày 2/9, Khánh Hòa còn đón chuyến tàu biển quốc tế Star Voyager với 1.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới.

check-in-1.jpg
Du khách thích thú check-in với đàn bồ câu ở Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang.

Để thu hút du khách, ngành du lịch Khánh Hòa đã không ngừng làm mới sản phẩm. Điểm nhấn là sự ra đời của các show diễn nghệ thuật thực cảnh độc đáo. Các cơ sở lưu trú cũng sáng tạo nhiều góc check-in độc đáo, kết hợp không khí lễ hội rộn ràng, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, tạo cảm hứng cho du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Tối 2/9, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 -2/9/2025) tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) và Quảng trường 16 tháng 4 ( phường Đông Hải).

#Khánh Hòa #du lịch #lễ 2/9 #du khách #Bãi Dài #Vĩnh Hy #Nha Trang

