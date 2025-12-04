Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Hà Nội - Cebu

P.V

Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội (HAN) và Cebu (CEB). Việc mở đường bay mới tiếp tục khẳng định nỗ lực của Hãng trong việc mở rộng mạng bay quốc tế, gia tăng kết nối giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á, đồng thời mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho hành khách mong muốn khám phá những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Chuyến bay mang số hiệu VN643 với gần 100 hành khách, khai thác bằng máy bay Airbus A321 đã khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 22h50’ ngày 2/12 và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cebu lúc 3h30’ (giờ địa phương) ngày 3/12. Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines tổ chức các hoạt động chào mừng tại cả hai sân bay, tặng quà lưu niệm cho hành khách trên chuyến bay đầu tiên.

Đường bay Hà Nội – Cebu là đường bay thẳng đầu tiên của Vietnam Airlines kết nối Thủ đô Hà Nội với thành phố du lịch nổi tiếng của Philippines. Cebu được mệnh danh là “trái tim miền Trung Philippines”, nơi sở hữu vẻ đẹp biển đảo nguyên sơ, sức hút văn hóa đặc trưng và những trải nghiệm du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng, thể thao biển cho tới khám phá thiên nhiên.

nhung-vi-khach-nuoc-ngoai-dau-tien-tren-chuyen-bay-khai-truong-duong-bay-thang-han-ceb.jpg

Theo kế hoạch, các chuyến bay Hà Nội – Cebu sẽ khởi hành Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ Nhật. Ở chiều ngược lại, các chuyến bay Cebu – Hà Nội sẽ khởi hành Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu. Chỉ với ba giờ bay thẳng từ Hà Nội, Vietnam Airlines giúp hành khách rút ngắn đáng kể hành trình tới Cebu và thuận tiện hơn nhiều so với các thời điểm trước.

Việc mở đường bay mới ngoài tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Việt Nam tiếp cận một trong những thiên đường biển đảo nổi tiếng nhất khu vực, còn mang tới cho hành khách từ Philippines cơ hội khám phá Hà Nội, điểm đến giàu bản sắc với bốn mùa rõ nét, ẩm thực tinh tế và kết nối thuận tiện tới các địa danh nổi tiếng như Hạ Long, Ninh Bình, Sapa.

toan-bo-phi-hanh-doan-cua-chuyen-bay-dau-tien-khoi-hanh-tu-ha-noi-den-cebu.jpg

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Đường bay thẳng Hà Nội – Cebu không chỉ là đường bay mới mà còn là bước đi tiếp theo trong hành trình mở rộng không gian giao lưu giữa Việt Nam và khu vực. Vietnam Airlines coi mỗi đường bay mới là một nhịp cầu tăng cường sự liên kết khu vực. Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển những đường bay chất lượng, an toàn và hiệu quả, góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch và kinh tế giữa hai quốc gia.”

chuyen-bay-khai-truong-duong-bay-thang-han-ceb-duoc-chao-don-bang-nghi-thuc-phun-voi-rong.jpg

Việc mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Cebu nằm trong chiến lược phát triển mạng đường bay quốc tế của Vietnam Airlines, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, thị trường giàu tiềm năng với tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tin tưởng rằng đường bay mới sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại, văn hóa giữa Việt Nam và Philippines, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành hàng không và du lịch khu vực.

P.V
#Vietnam Airlines #Hà Nội #Cebu #đường bay thẳng #du lịch #Philippines #giao lưu

Cùng chuyên mục