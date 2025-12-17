Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Brazil:

Tượng 'Nữ thần Tự do' sụp đổ trong cơn bão dữ dội

Hồng Nhung

TPO - Một bức tượng “Nữ thần Tự do” bản sao cao khoảng 24m đã bất ngờ sụp đổ trong cơn bão dữ dội quét qua miền Nam Brazil, gây náo loạn khu vực, rất may không có thương vong về người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h (giờ địa phương) ngày 15/12 tại thành phố Guaíba, bang Rio Grande do Sul.

Thời điểm này, khu vực đang hứng chịu cơn bão mạnh với sức gió giật lên tới 88 km/h. Hình ảnh từ các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bức tượng nghiêng mạnh rồi đổ sập xuống bãi đỗ xe, khiến nhiều phương tiện đang lưu thông phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

nu-hoang-tu-do.png
Một bức tượng “Nữ thần Tự do” bản sao, cao khoảng 24m, sụp đổ trong cơn bão dữ dội quét qua miền Nam Brazil.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu của bức tượng vỡ vụn khi chạm đất, trong khi bệ đỡ cao khoảng 11m bên dưới vẫn còn nguyên vẹn. Tượng được đặt tại bãi đỗ xe của một siêu cửa hàng bán lẻ thuộc chuỗi Havan và đã được lắp đặt từ năm 2020.

Theo thông tin từ nhà chức trách, trước khi bão đổ bộ, Cơ quan phòng vệ dân sự Brazil đã phát đi cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên toàn bang. Cơn bão không chỉ khiến bức tượng sụp đổ mà còn gây ra nhiều thiệt hại khác, bao gồm mất điện diện rộng, cây cối gãy đổ, mái nhà hư hỏng và mưa đá. Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập lụt tại một số khu vực lân cận như thành phố Lajeado.

replica-statue-liberty-symbol-brazilian-1046026938jpg-11zon.jpg
Các đội chuyên trách đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để thu dọn đống đổ nát.

Đại diện công ty Havan cho biết, khu vực xảy ra sự cố đã được phong tỏa ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng. Các đội chuyên trách đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để thu dọn đống đổ nát và kiểm tra mức độ an toàn của khu vực.

Ông Marcelo Maranata - Thị trưởng thành phố Guaíba - xác nhận không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Ông đánh giá cao sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng phòng vệ dân sự và các đơn vị địa phương trong việc bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả và rà soát thiệt hại do cơn bão gây ra trên địa bàn.

Hồng Nhung
The Sun
