Khai tử vĩnh viễn hãng hàng không sau tai nạn thảm khốc

TPO - Cơ quan Hàng không dân dụng quốc gia Brazil (ANAC) vừa thu hồi vĩnh viễn giấy chứng nhận nhà khai thác hàng không của Voepass Linhas Aereas, sau vụ tai nạn rơi máy bay khiến 62 người thiệt mạng hồi tháng 8 năm ngoái.

Theo báo cáo của Aviation Source News, việc ngừng hoạt động của Voepass bắt nguồn từ một vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 9/8/2024, khi một chiếc Voepass ATR 72-500 bị rơi tại Vinhedo, Sao Paulo khiến toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng.

Thảm kịch này đã thúc đẩy ANAC tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về hoạt động của Voepass. Theo đó, từ ngày 15/8/2024 đến ngày 11/3 năm nay, ANAC phát hiện hãng bay nội địa đã không thực hiện 20 cuộc kiểm tra bắt buộc về quá trình bảo dưỡng đối với 7 máy bay.

Cuộc điều tra cũng tiết lộ sự cố đáng lo ngại trong hệ thống phân tích và giám sát liên tục (SASC) của Voepass. Cụ thể, SASC của Voepass được coi là không hiệu quả, khiến hãng hàng không không thể phát hiện hoặc giải quyết các sự cố bất thường.

"Đây không phải là vấn đề vi phạm lần đầu của Voepass mà là một kiểu bỏ bê các cảnh báo, làm xói mòn lòng tin vào khả năng hoạt động an toàn của hãng hàng không", đại diện ANAC nói.

Do những vấn đề mất an toàn, ANAC đã đình chỉ hoạt động của Voepass vào hôm 11/3, nhằm tạo cơ hội cho hãng hàng không khắc phục những thiếu sót của mình trong thời gian kiểm tra. Tuy nhiên, thật không may rằng Voepass đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc. Điều này dẫn đến việc ANAC thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của hãng, kèm theo tráp phạt 100.000 USD.

Omaringa cho biết, việc đóng cửa Voepass không chỉ liên quan đến những sai sót về an toàn, trên thực tế hãng hàng không này đã phải vật lộn với tình trạng hỗn loạn tài chính. Ngày 22/4/2025, Voepass nộp đơn xin bảo hộ phá sản với lý do nợ nần chồng chất và những thách thức trong hoạt động.

"Việc đình chỉ hoạt động vào tháng 3 đã làm giảm doanh thu của Voepass, trong khi một tranh chấp công khai với Hãng hàng không LATAM Airlines về các khoản nợ chưa thanh toán càng làm căng thẳng thêm tình hình tài chính của hãng", Omaringa viết.

Truyền thông Brazil nhấn mạnh, việc đóng cửa Voepass là lời nhắc nhở nghiêm túc về rủi ro cao trong ngành hàng không. Hành động quyết đoán của ANAC nêu bật tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ và trách nhiệm giải trình. Mặc dù việc Voepass bị khai tử trước mắt có thể làm gián đoạn việc đi lại bằng máy bay trong khu vực, nhưng nó có thể mở đường cho các hãng hàng không mạnh hơn và an toàn hơn tiến vào thị trường bay nội địa ở Brazil...

Kim Thảo