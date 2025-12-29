Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay tránh khu vực tập trận đảo Đài Loan

TPO - Trước thông báo về việc hạn chế không lưu tạm thời tại một số khu vực trên không phận Đài Loan (Trung Quốc), Vietnam Airlines cho biết đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh đường bay nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Theo thông cáo phát đi tối 29/1, Vietnam Airlines cho biết trong khoảng thời gian từ 0h-10h UTC (tức 7h-17h Việt Nam) ngày 30/12, các chuyến bay của hãng đến/đi từ Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh lộ trình, để tránh các vùng không lưu bị hạn chế.

Việc thay đổi đường bay khiến thời gian hành trình có thể kéo dài thêm 15-30 phút so với kế hoạch. Để đáp ứng quãng bay tăng thêm, máy bay cần mang bổ sung nhiên liệu, vì vậy một số chuyến có thể phải giới hạn tải trọng chuyên chở, bao gồm điều chỉnh giảm số lượng hành lý ký gửi hoặc hành khách.

Ngày 30/12, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến/đi từ Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh lộ trình. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của hành khách trước những thay đổi phát sinh ngoài kế hoạch.

Hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi, đến Đài Loan hoặc quá cảnh qua khu vực Đông Bắc Á trong thời gian này thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin chuyến bay từ các kênh chính thức.

Theo Bloomberg, Trung Quốc đã điều động các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và pháo binh xung quanh đảo Đài Loan, tham gia cuộc tập trận mang tên “Sứ mệnh Công lý 2025”. Cuộc tập trận bao gồm các bài bắn đạn thật dự kiến diễn ra ngày 30/12, từ 8h - 18h, tại 5 khu vực quanh đảo; cảnh báo tàu thuyền và máy bay không liên quan tránh xa khu vực tập trận.