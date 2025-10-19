Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp

Hồng Nhung

TPO - Một chuyến bay của Air China đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ khoang hành lý trên đầu do pin lithium trong hành lý xách tay của hành khách phát nổ.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay CA139 của hãng Air China, khởi hành từ Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đi Incheon, Hàn Quốc vào ngày 18/10.

Khi máy bay đang ở độ cao hơn 10.000m, một pin lithium trong vali xách tay được cất trong khoang hành lý phía trên bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa màu cam bùng lên dữ dội, khói dày đặc lan khắp khoang, khiến nhiều hành khách hoảng loạn bật dậy khỏi ghế. Một số người hét lớn “Nhanh lên!” khi tiếp viên lao tới dập tắt ngọn lửa bằng bình cứu hỏa.

Ngọn lửa màu cam bùng lên dữ dội, khói dày đặc lan khắp khoang.

Theo Air China, tổ bay đã xử lý tình huống đúng quy trình, nhanh chóng khống chế đám cháy và chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Hãng hàng không khẳng định không có hành khách hoặc thành viên tổ bay nào bị thương, và chiếc máy bay không bị hư hại nghiêm trọng.

Trong thông cáo, Air China cho biết: “Ngày 18/10, trên chuyến bay CA139 từ Hàng Châu đi Incheon, pin lithium trong hành lý xách tay của một hành khách đã tự phát nổ.

Tổ bay lập tức xử lý theo quy trình an toàn, không có ai bị thương. Để đảm bảo an toàn bay, máy bay đã hạ cánh khẩn cấp tại Thượng Hải, sau đó Air China bố trí một máy bay khác để hành khách tiếp tục hành trình”.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về xu hướng gia tăng các sự cố cháy nổ pin lithium trong ngành hàng không.

Theo Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), từ tháng 6 năm nay, hành khách không được mang theo pin dự phòng hoặc thiết bị lưu trữ điện không có nhãn tiêu chuẩn 3C hoặc nhãn mác không rõ ràng lên các chuyến bay nội địa.

Dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho thấy đến giữa năm 2025 đã có 38 vụ cháy hoặc khói liên quan đến pin lithium trên các chuyến bay của Mỹ, trong khi riêng năm nay các hãng đã báo cáo 50 vụ việc tương tự.

chay.png
Pin lithium trong hành lý xách tay của một hành khách đã tự phát nổ.

Giới chuyên gia cảnh báo, dù các hãng bay đã tăng cường quy định và cảnh báo an toàn, pin lithium vẫn là “ngòi nổ tiềm ẩn” trên máy bay, đặc biệt khi được cất trong hành lý xách tay hoặc vali ký gửi mà không tuân thủ quy định.

Sự cố này nối dài chuỗi các vụ việc hàng không phải hạ cánh khẩn trong thời gian gần đây, từ hành khách gây rối cho đến sự cố kỹ thuật.

Trước đó, một chuyến bay của Alaska Airlines cũng buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi một nữ hành khách 61 tuổi gây náo loạn và hành hung tiếp viên giữa không trung.

Ngoài ra, máy bay chở ông Pete Hegseth - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng vừa phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi bay qua Đại Tây Dương và quay đầu hạ cánh xuống Anh Quốc.

Các vụ việc liên tiếp cho thấy ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với áp lực lớn về an toàn, đặc biệt trước nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị điện tử cá nhân ngày càng phổ biến.

