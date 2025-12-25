Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Vietjet khai thác máy bay Boeing 737-8 tại Thái Lan, cột mốc mới trong chiến lược đội bay toàn cầu

P.V

Trong không khí lễ hội cuối năm sôi động, cùng với ngày kỷ niệm Vietjet cất cánh chuyến bay đầu tiên ngay ngày Giáng sinh năm 2011, Vietjet Thái Lan hôm nay chính thức đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác, phục vụ hành khách, đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược phát triển đội bay quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ theo từng thị trường.

photo-4.jpg
Vietjet Thái Lan đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác ngay dịp Giáng sinh và kỷ niệm chuyến bay đầu tiên của Vietjet

Chuyến bay khai trương với tàu bay Boeing 737-8, mở đầu cho kế hoạch khai thác 50 tàu bay thế hệ mới tại Thái Lan đến năm 2028, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao và mở rộng mạng bay của Vietjet Thái Lan.

Boeing 737-8 được trang bị khí động học cải tiến và động cơ LEAP-1B thế hệ mới, tương thích hoàn toàn với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), giúp giảm 15–20% lượng khí thải CO2 và giảm tới 50% tiếng ồn theo tiêu chuẩn ICAO. Thiết kế Boeing Sky Interior giúp hành khách tận hưởng hành trình thoải mái và trọn vẹn.

photo-7.jpg
Chuyến bay khai trương tàu bay Boeing mới

Tại Việt Nam, Vietjet tiếp tục khai thác đội tàu Airbus. Với kinh nghiệm vận hành các dòng tàu bay thế hệ mới và hệ sinh thái đối tác toàn cầu, Vietjet đang phát triển mạnh mẽ mạng bay tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và từng bước mở rộng hiện diện toàn cầu.

Các cột mốc mới trong chiến lược phát triển đội bay tiếp tục giúp Vietjet thúc đẩy tăng trưởng hàng không và kinh tế khu vực, đồng thời mang đến những hành trình an toàn, chất lượng và đáng nhớ cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.

P.V
#Vietjet #Boeing 737-8 #Thái Lan #đội bay #phát triển

