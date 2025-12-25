Sân bay quốc tế Đà Nẵng “gây sốt” với món quà Giáng sinh bất ngờ dành tặng khách khi đang chờ bay

Mùa Giáng sinh năm nay, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (DIA) gửi gắm sự ấm áp, tinh thần hiếu khách qua những món quà nhỏ mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng. Những món quà bất ngờ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và đón nhận của đông đảo hành khách.

Với Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, sân bay không chỉ là nơi bắt đầu hay kết thúc một chuyến đi, mà còn là điểm chạm cảm xúc trong hành trình của mỗi hành khách. Trong những ngày cuối năm cao điểm, khi việc chờ đợi là điều không thể tránh khỏi, DIA mong muốn biến khoảng thời gian ấy thành một trải nghiệm thật đáng nhớ – nơi hành khách có thể cảm nhận được không khí Giáng sinh theo một cách gần gũi, ý nghĩa và đậm bản sắc địa phương.

Trước đó, sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã “gây xôn xao” cộng đồng mạng xã hội với “Hộp quà bí mật” khổng lồ, được trưng bày ngay trong khuôn viên sân bay. Dòng chữ “All I want for Christmas is Gifting” được ghi trên hộp quà khiến nhiều hành khách hiếu kỳ suy đoán xem thông điệp này liệu có phải là “manh mối” cho bí mật nằm bên trong hay không.

Sau nhiều ngày gây tò mò cho du khách, sân bay Quốc tế Đà Nẵng chính thức vén màn bí mật được ẩn giấu bên trong. Đó chính là chiếc “Tàu bay quà tặng” được khai thác độc quyền bởi sân bay quốc tế Đà Nẵng, nơi chứa đầy những món quà bất ngờ của sân bay dành cho hành khách trong dịp Giáng Sinh này.

Không chỉ có mặt ở nhà ga T2, tàu bay này còn “hạ cánh” ở trong thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An, đánh dấu lần đầu tiên sân bay quốc tế Đà Nẵng mang trải nghiệm hiếu khách trong sân bay ra ngoài sân bay cho du khách và người dân địa phương. Khi ghé thăm những tàu bay quà tặng này, hành khách có thể tự tay tạo những quả cầu tuyết Giáng sinh với mô hình sân bay thu nhỏ cùng linh vật Helpy dễ thương.

Quả cầu tuyết được gắn kèm những chi tiết trang trí gợi nhắc về Đà Nẵng: Cầu Rồng rực sáng, ly nước mót mộc mạc và đèn lồng phố cổ

Hành khách quốc tế thích thú check-in với tàu bay quà tặng – món quà bất ngờ từ sân bay trong dịp lễ Giáng sinh này

Với nhiều du khách, hoạt động này mang đến cơ hội cảm nhận rõ nét vẻ đẹp văn hóa địa phương thông qua những chi tiết gần gũi như linh vật chú chim hải âu Helpy của nhà ga T2, mô hình sân bay thu nhỏ kèm thông điệp “Trọn lòng hiếu khách - Embrace Hospitality”, hay các hình ảnh đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng như Cầu Rồng, ly nước mót và lồng đèn truyền thống.

“Tôi chỉ định ghé xem cho vui, nhưng cuối cùng lại nán lại khá lâu để làm xong món quà này. Ý tưởng phụ kiện trang trí mang chủ đề Đà Nẵng rất thú vị, món nào tôi cũng muốn chọn mang về hết. Một kỷ niệm rất dễ thương trước giờ bay.” - Han Koo, du khách đến từ Hàn Quốc chia sẻ.

Cả Đà Nẵng như được “gói ghém” trong món quà lưu niệm nhỏ, để du khách có thể mang theo bên mình đi muôn nơi. Đặc biệt hơn, những món quà này được hoàn thiện ngay trong lúc chờ đợi, biến khoảng thời gian tưởng chừng trống trải tại sân bay thành những khoảnh khắc đáng nhớ và đầy kỷ niệm.

Giữa dòng người qua lại, gian hàng nổi bật với sắc màu Giáng sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý

Nhiều bạn trẻ, gia đình và du khách dừng lại để lựa chọn, lắp ghép và hoàn thiện những món quà mang tinh thần Đà Nẵng theo ý thích.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của gia đình tôi ở Đà Nẵng. Chúng tôi đang tranh thủ đi dạo Hội An thì thấy gian hàng này. Phụ kiện quả cầu tuyết rất dễ thương, rất Việt Nam, con gái tôi mê tít”- chị Trần Thị Kim Liên (39 tuổi), du khách từ Hà Nội chia sẻ.

“Bình thường đi ngang cầu Rồng chỉ để dạo mát, hôm nay em thấy gian hàng của sân bay Đà Nẵng dễ thương quá, có cả quà Giáng Sinh nữa. Nãy giờ tụi em đã chụp được nhiều ảnh check-in lắm rồi ạ!” - Mỹ Mỹ (23 tuổi) ở Đà Nẵng kể.

Với tinh thần “Trọn lòng hiếu khách”, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng mong muốn gửi đến lời chúc Giáng Sinh an lành đến tất cả mọi người theo một cách rất riêng: biến những khoảnh khắc chờ đợi tưởng như “nhàm chán” thành một trải nghiệm đáng nhớ, mang đậm dấu ấn của thành phố. Từ nhà ga quốc tế T2 đến các địa điểm quen thuộc như phố cổ Hội An hay Cầu Rồng, mỗi Tàu bay quà tặng không chỉ mang đến niềm vui với những món quà miễn phí, mà còn là cách Sân bay quốc tế Đà Nẵng kể câu chuyện về một Đà Nẵng thân thiện, nồng hậu và hiếu khách.