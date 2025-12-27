Không để khách 'mắc kẹt' ở sân bay dịp Tết

TPO - Ùn tắc trước nhà ga, xếp hàng dài chờ soi chiếu, lo chậm - huỷ chuyến là nỗi ám ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết. Năm nay, ngành hàng không sẽ đồng loạt tổ chức lại giao thông, tăng nhân lực và kiểm soát dịch vụ để hành khách di chuyển thuận lợi hơn.

Trước áp lực hành khách tăng mạnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị, đặt trọng tâm vào việc tổ chức lại giao thông khu vực nhà ga, tăng năng lực phục vụ giờ cao điểm và siết chặt kỷ cương dịch vụ hàng không, đặc biệt tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Tại các cảng hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu xây dựng phương án phục vụ phù hợp với lượng khách tăng cao, từ bố trí nhân lực, trang thiết bị đến đảm bảo an ninh trật tự. Công tác soi chiếu an ninh và trả hành lý được nhấn mạnh nhằm rút ngắn thời gian chờ, tránh tình trạng ùn ứ gây bức xúc cho hành khách trong những ngày cao điểm.

Công tác soi chiếu an ninh và trả hành lý được rút ngắn thời gian trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026. Ảnh minh họa: VNA.

Một trong những điểm nghẽn quen thuộc mỗi dịp lễ Tết là giao thông khu vực trước nhà ga. Vì vậy, các cảng hàng không phải rà soát, sắp xếp lại luồng tuyến đón trả khách, khu vực đỗ xe chờ, tăng cường nhân viên hướng dẫn và ứng dụng công nghệ để điều phối phương tiện. Các sân bay lớn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng để phân luồng giao thông từ xa, giảm áp lực cho các trục đường kết nối.

Cục Hàng không cũng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng xe dù, chèo kéo khách, ép giá hoặc tăng giá trái quy định - những vấn đề thường tái diễn trong dịp Tết. Các hãng taxi và xe công nghệ hoạt động tại sân bay sẽ được tăng cường kiểm tra, giám sát; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm cả tổ chức lẫn cá nhân.

Các tuyến xe buýt kết nối sân bay phải được bố trí vị trí đón trả thuận lợi, dễ nhận biết để khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng, nhất là tại Tân Sơn Nhất - nơi áp lực giao thông luôn ở mức cao.

Về hạ tầng, ACV được yêu cầu hoàn thành sớm các hạng mục bảo trì theo kế hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Với các công trình tạm dừng thi công trong dịp Tết, chủ đầu tư phải thu dọn công trường, bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu nhằm đảm bảo an toàn cho tàu bay, phương tiện và người đi lại trong khu vực sân bay.

Ở khâu vận chuyển, các hãng hàng không Việt Nam được yêu cầu theo dõi sát tình hình đặt chỗ, kịp thời bổ sung chuyến bay trên các đường bay có nhu cầu cao, đặc biệt trong những ngày cận Tết. Việc khai thác các chuyến bay đêm cũng được khuyến khích trên cơ sở đảm bảo an toàn và phù hợp với hạ tầng.

Các hãng phải chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về máy bay, phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên nhằm hạn chế tối đa tình trạng dừng bay do sự cố kỹ thuật. Đồng thời, hành khách được khuyến cáo sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến như web check-in, kios check-in để giảm tải cho khu vực quầy thủ tục trong giờ cao điểm.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao tăng cường lực lượng kiểm soát không lưu, đảm bảo các hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, an toàn trong điều kiện tần suất bay tăng cao. Công tác dự báo, cảnh báo thời tiết hàng không cũng được yêu cầu nâng cao chất lượng để hỗ trợ kịp thời cho công tác điều hành bay.

Các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm phổ biến chỉ thị đến toàn bộ đơn vị hoạt động tại sân bay, tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm, cũng như việc thực hiện nghĩa vụ của các hãng hàng không đối với hành khách khi chậm, hủy chuyến.