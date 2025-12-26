Nam tiếp viên hàng không bị bắt ngay khi máy bay hạ cánh

TPO - Một nam tiếp viên của Hãng hàng không British Airways (BA) đã bị cảnh sát Anh bắt giữ tại sân bay quốc tế London Heathrow, sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay từ San Francisco, Mỹ về London, liên quan đến nghi vấn sử dụng chất kích thích và hành vi bất thường trong lúc làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay khai thác bằng máy bay Airbus A380-800 với khoảng 470 hành khách và thành viên tổ bay. Trong quá trình phục vụ bữa ăn, tiếp viên này bất ngờ biến mất khỏi vị trí công việc, buộc tổ bay phải tổ chức tìm kiếm trên toàn bộ máy bay khi máy bay đang bay ở độ cao hơn 11.000m.

Giám sát viên tổ bay đã phát hiện nam tiếp viên trong nhà vệ sinh khoang hạng thương gia trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo, có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi chất lạ. Ngay lập tức, tổ bay đã xử lý tình huống khẩn cấp, đưa tiếp viên ra khỏi khu vực này, mặc đồ bảo hộ và bố trí ghế riêng để hạn chế rủi ro trong suốt phần còn lại của hành trình.

Trong khi chuyến bay vẫn đang di chuyển, hãng British Airways đã thông báo cho nhà chức trách Anh. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow lúc 11h (giờ địa phương), cảnh sát đã có mặt tiếp nhận vụ việc và tiến hành bắt giữ tiếp viên ngay sau khi máy bay chạm đất. Nhân viên y tế cũng được huy động để hỗ trợ do người này cần được đưa xuống máy bay bằng xe lăn.

Do thiếu nhân sự, các thành viên còn lại của tổ bay đã phải làm việc liên tục suốt chuyến bay kéo dài hơn 10 giờ nhằm đảm bảo hoạt động phục vụ hành khách không bị gián đoạn.

British Airways xác nhận đã đình chỉ tiếp viên liên quan, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra.

Theo nguồn tin nội bộ, nhiều thành viên tổ bay nghi ngờ tiếp viên này đã sử dụng chất kích thích trước hoặc trong chuyến bay, dẫn đến hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng tới an toàn hàng không. Một đồng nghiệp nhận định đây là vụ việc “nghiêm trọng, hiếm gặp và có thể chấm dứt sự nghiệp”.

British Airways cho biết đang phối hợp với cảnh sát và coi đây là vấn đề pháp lý, không chỉ dừng lại ở xử lý kỷ luật nội bộ. Hãng nhấn mạnh luôn đặt an toàn hành khách và tiêu chuẩn nghề nghiệp của tổ bay lên hàng đầu.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về công tác kiểm soát, giám sát sức khỏe và hành vi của nhân viên hàng không trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang nỗ lực siết chặt kỷ luật và tiêu chuẩn an toàn.