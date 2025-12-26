Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Việt Nam lọt top điểm đến mùa đông lý tưởng nhất

ĐẠT NHI
TP - Việt Nam vừa được tạp chí du lịch quốc tế Time Out xếp vào top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới, trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng mạnh và ngành du lịch đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới trải nghiệm quanh năm.

Theo đánh giá của Time Out, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố mà du khách mùa đông đang tìm kiếm, khí hậu dễ chịu, cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa và ẩm thực, cùng với những trải nghiệm vừa đủ khác biệt nhưng không quá “xa lạ”.

Mùa đông ở Việt Nam không phải là mùa đông của băng tuyết và giá lạnh, mà là khoảng thời gian chuyển mùa nhẹ nhàng, khi miền Bắc se lạnh vừa đủ cho những hành trình khám phá phố cổ, vùng núi và cao nguyên, còn miền Trung, miền Nam vẫn giữ được nắng ấm, rất phù hợp cho nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái và các hoạt động ngoài trời.

Chính sự phân tầng khí hậu này cho phép du khách quốc tế chỉ cần một điểm đến nhưng có thể trải nghiệm nhiều “mùa đông” khác nhau, từ sương mù bảng lảng trên Sa Pa (Lào Cai), Hà Giang, đến nắng dịu trên các bãi biển miền Trung hay không khí thư thả ở miền Tây Nam Bộ.

Yếu tố văn hóa và ẩm thực tiếp tục là điểm cộng lớn giúp Việt Nam ghi dấu ấn trong mùa đông. Đây là thời điểm những món ăn nóng hổi như phở, bún, các món lẩu, chè nóng, trà thảo mộc phát huy trọn vẹn sức hấp dẫn, cả ở phía hương vị và câu chuyện văn hóa phía sau từng món ăn, từng vùng miền.

Du khách đến Việt Nam mùa đông còn có cơ hội tham gia các lễ hội cuối năm, đón không khí chuẩn bị Tết, quan sát đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và phong tục truyền thống, những yếu tố mà nhiều điểm đến châu Á khác khó tái hiện trọn vẹn trong cùng một hành trình.

Theo đánh giá của Time Out, Việt Nam không chỉ thu hút ở mùa hè mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn vào mùa đông

Sự ghi nhận của Time Out cũng đặt trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang có bước phục hồi và tăng trưởng rõ rệt. Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức trước đại dịch.

Tăng trưởng này diễn ra song song với quá trình làm mới hệ sinh thái du lịch, bên cạnh các sản phẩm quen thuộc như du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, văn hóa, lịch sử, ngành du lịch đang đẩy mạnh các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, hướng tới những hành trình có chiều sâu.

Chiến lược phát triển này góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam như một điểm đến thân thiện, cởi mở, ngày càng chuyên nghiệp và phù hợp với xu hướng du lịch bền vững toàn cầu.

Việc xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín như của Time Out là kết quả của quá trình tích lũy từ chính sách, sản phẩm đến trải nghiệm thực tế của du khách.

Trong bối cảnh du lịch thế giới đang tái cấu trúc sau những biến động lớn, Việt Nam đang đứng trước cơ hội củng cố vị thế trên bản đồ du lịch, tạo đà để bật lên hẳn so với cột mốc 20 triệu khách quốc tế trong một năm mà chúng ta vừa đạt được.

ĐẠT NHI
