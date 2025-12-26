Nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch: Kích hoạt làn sóng ăn chơi, có chặng bay 'cháy vé'

TPO - Quyết định cho công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 liên tục 4 ngày (từ 1-4/1/2026) của Chính phủ đang nhanh chóng “kích hoạt” làn sóng đặt vé du lịch sớm. Chỉ ít giờ sau khi lịch nghỉ được chốt, vé máy bay trên nhiều chặng du lịch quen thuộc đã tăng giá, khung giờ đẹp khan hiếm, thậm chí có đường bay bắt đầu “cháy vé” cục bộ.

Vé máy bay "căng" như dây đàn

Khảo sát trên các nền tảng bán vé trực tuyến trong giai đoạn cao điểm từ 27/12/2025 - 4/1/2026 cho thấy, các đường bay từ Hà Nội và TPHCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế… đều có xu hướng tăng giá rõ rệt so với ngày thường. Đáng chú ý, mức tăng không chỉ nằm ở giá vé mà còn thể hiện ở việc các chuyến bay ban ngày - vốn được xem là “khung giờ đẹp” để không mất ngày nghỉ - nhanh chóng kín chỗ.

Theo khảo sát của PV, trên chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines trong các ngày sát kỳ nghỉ chỉ còn rải rác ghế trống. Giá vé phổ thông một chiều dao động 4,8-5 triệu đồng, cao hơn khoảng 20-25% so với ngày thường. Một số chuyến bay giờ đẹp buổi sáng gần như không còn vé, buộc hành khách phải chọn giờ tối hoặc sáng nếu không đặt từ sớm.

Ở chiều ngược lại, vé chặng Phú Quốc - Hà Nội ngày 4/1/2026 của Vietjet cũng không còn nhiều lựa chọn. Chuyến bay khởi hành lúc 8h40 sáng 4/1 có giá hơn 4 triệu đồng mỗi chiều, chưa bao gồm thuế phí. Các chuyến muộn hơn vẫn còn vé nhưng thời gian bay kéo dài sang tối, khiến ngày cuối kỳ nghỉ gần như chỉ dành cho di chuyển.

Hầu hết chuyến bay chặng TPHCM - Phú Quốc dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 đã "cháy vé". Ảnh: CMH.

Không khí “nóng” hơn cả vẫn tập trung ở chặng TPHCM - Phú Quốc, nơi được xem là điểm đến hàng đầu cho các kỳ nghỉ ngắn ngày. Từ ngày 25-30/12, nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines đã dần kín chỗ, với giá vé phổ thông khứ hồi khoảng 4,7 triệu đồng/vé; muốn nâng lên vé khứ hồi hạng thương gia hành khách cần bỏ ra khoảng 7,3 triệu đồng.

Nếu lựa chọn mua vé Vietjet chặng TPHCM - Phú Quốc, hành khách hiện không thể mua được vé trong 2 ngày cao điểm là 26 và 27/12; những ngày còn lại giá vé còn rất ít và giá dao động ở mức hơn 3,8 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông; hạng thương gia đã “cháy vé”.

Với Vietravel Airlines, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TPHCM - Phú Quốc ở mức gần 3,5 triệu đồng; 4,7 triệu đồng/vé khứ hồi hạng cao cấp. Trường hợp hành khách lựa chọn đi Phú Quốc từ TPHCM bằng máy bay của Sun PhuQuoc Airways, thì hiện số ghế trống trên các chuyến bay sáng chỉ còn 1-2 vé, giá vé phổ thông dao động ở mức 3,5-4,6 triệu đồng/vé, tùy giờ bay.

Anh Hoàng Thao (27 tuổi), sống tại Phước Kiểng, TPHCM) cho biết gia đình 4 người của anh dự định đi Phú Quốc từ 27/12/2025 và về ngày 3/1/2026.

“Nếu chọn bay sáng để giữ trọn ngày nghỉ, tiền vé khứ hồi đã hết khoảng 16 triệu đồng. Bay chiều hoặc tối có thể rẻ hơn, nhưng đổi lại là mất gần như trọn ngày đầu tiên. Cộng thêm tiền khách sạn, ăn uống, chi phí cho chuyến đi dễ lên tới vài chục triệu đồng, nên tôi vẫn còn đắn đo”, anh Thao nói.

Anh Hoàng Thao vẫn đắn đo việc có nên đi du lịch dịp Tết Dương lịch khi chi phí vé máy bay đắt đỏ. Ảnh: NVCC.

Không chỉ chặng Hà Nội đi Phú Quốc, mà các chặng bay đi Đà Lạt, Huế hay Buôn Ma Thuột cũng ghi nhận giá vé cao hơn kỳ vọng. Chặng Hà Nội - Đà Lạt dù chưa “cháy vé” nhưng giá vé khứ hồi hạng phổ thông phổ biến 5-7 triệu đồng mỗi khách, tăng khoảng 2 triệu đồng so với ngày thường. Từ TPHCM đi Huế, ngày 27/12 gần như chỉ còn một chuyến bay buổi sáng của Vietnam Airlines với giá gần 3 triệu đồng/chiều, các chuyến còn lại chủ yếu rơi vào khung giờ chiều tối.

Tour ngắn ngày lên ngôi

Khi vé máy bay ở các khung giờ thuận lợi trở nên đắt đỏ, nhiều người chuyển sang lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa và xe khách. Tuy nhiên, áp lực do nhu cầu tăng cũng nhanh chóng lan sang phân khúc này. Trên tuyến TPHCM - Đà Lạt, giá vé xe giường nằm dao động 300.000-450.000 đồng/chiều, xe limousine lên tới 600.000 đồng. Các chuyến xe đêm - vốn được ưa chuộng vì tiết kiệm ngày nghỉ - đang nhanh chóng kín "lệnh" đặt chỗ chỗ.

Anh Đặng Như Khánh Duy (27 tuổi, TPHCM) cho biết, khi đặt vé xe giường nằm đi Đà Lạt vào tối 23/12, anh gần như không còn lựa chọn giường đẹp. “Dịp thường thì sát giờ vẫn còn nhiều chỗ, nhưng năm nay phải đặt sớm vài ngày mới có vị trí ưng ý”, anh Duy nói.

Tại Hà Nội, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, xu hướng du lịch Tết Dương lịch 2026 nghiêng nhiều về các tour ngắn ngày, bán kính 200 km quanh Thủ đô như Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Bình, Ninh Bình, Mộc Châu. Song song đó, các tour đi Thái Lan, Singapore, Malaysia khởi hành đúng dịp nghỉ lễ cũng ghi nhận lượng khách tăng.

Xu hướng du lịch Tết Dương lịch 2026 nghiêng nhiều về các tour ngắn ngày. Ảnh: Hữu Huy.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, để hút khách trong kỳ nghỉ đầu năm dương lịch, nhiều doanh nghiệp đã làm mới sản phẩm, tập trung vào du lịch văn hóa, làng nghề và trải nghiệm ngoại thành. Hai tuyến du lịch mới “Con đường di sản Nam Thăng Long” được kỳ vọng mang lại lựa chọn khác cho du khách không muốn di chuyển xa nhưng vẫn có trải nghiệm mới mẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh, các chuyên gia du lịch khuyến cáo người dân nên đặt vé máy bay, tàu xe sớm, linh hoạt về giờ bay và điểm đến để tránh áp lực chi phí.