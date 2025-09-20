Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

'Cháy' vé tàu Tết ngay ngày đầu mở bán

Lộc Liên
TPO - Ngay trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết 2026, nhiều chuyến chất lượng cao tuyến Sài Gòn - Hà Nội đã nhanh chóng gần hết chỗ. Thay vì xếp hàng tại ga như trước, phần lớn hành khách nay đổ xô sang đặt vé online để kịp giữ chỗ về quê ăn Tết.

Từ 8h sáng nay (20/9), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên tất cả các kênh.

Khảo sát tại ga Hà Nội chiều 20/9, lượng người trực tiếp đến ga mua vé tàu Tết hầu như không đáng kể.

Chị Đặng Thị Thu Hiền - nhân viên bán vé tại ga Hà Nội - cho biết: Hoạt động bán vé đang ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức trực tuyến. Từ sáng đến chiều nay, quầy vé hầu như vắng khách, chủ yếu hành khách đặt vé qua mạng hoặc gọi tổng đài thanh toán. Giao dịch trực tiếp chỉ có vài trường hợp hỏi giá".

tp-ve-tau-tet-7.jpg
tp-ve-tau-tet-6.jpg
Thay vì đến mua vé tàu Tết trực tiếp, hành khách chuyển sang hình thức đặt vé online. Ảnh: Lộc Liên.

Theo chị Hiền, nếu trước đây hành khách phải chen chúc tại ga, thì nay chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, vé điện tử đã đặt xong, có thể chọn chỗ ngồi, đổi trả trực tuyến, tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn nhiều.

Với tàu Tết năm nay, chị Hiền cho biết khách chủ yếu đặt chặng Sài Gòn - Hà Nội, tập trung vào các ngày 11/2, 12/2 và 13/2 (tức 24, 25, 26 tháng Chạp). Theo lý giải của nhân viên bán vé tàu, đây là thời điểm sau Tết Ông Công Ông Táo (23 tháng Chạp), mọi người sẽ đổ dồn về quê đón Tết Nguyên đán.

Ghi nhận trên hệ thống bán vé tàu tự động tại Ga Hà Nội, mặc dù mới ngày đầu mở bán vé tàu Tết công khai, nhưng vé tàu ngày 11-13/2 của các tàu chất lượng cao SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 gần như đã “cháy vé” các khung giờ đẹp, số lượng ghế trống còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

tp-ve-tau-tet-8.png
tp-ve-tau-tet-1.png
Vé tàu Tết ngày 11-13/2 của các tàu chất lượng cao SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 gần như đã “cháy vé” các khung giờ đẹp ngay ngày đầu mở bán. Ảnh: Lộc Liên.

Chỉ tính đến 12h trưa nay, ngành đường sắt đã bán được khoảng 22.000 vé Tết, đạt doanh thu 44 tỷ đồng.

Năm nay, giá vé tăng 5-10% do đưa vào phục vụ 150 toa xe đóng mới, cải tạo với chất lượng cao hơn. Giá vé cao nhất được ghi nhận là 3,75 triệu đồng cho chặng Sài Gòn - Hà Nội trên tàu SE2 (giường nằm mềm tầng 1, khoang 4 giữa toa), trong khi năm 2024 mức cao nhất là 3,234 triệu đồng. Khoang VIP 2 giường có giá 7,35 triệu đồng/giường, tăng 350.000 đồng so với năm ngoái.

Hiện tại, ngành đường sắt đã mở bán đồng loạt qua website (dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn), ứng dụng di động, ví điện tử, ngân hàng, tổng đài ga Hà Nội - ga Sài Gòn, cùng các điểm bán vé, đại lý chính thức. Mỗi khách hàng được mua tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về.

tp-ve-tau-tet-4.jpg
tp-ve-tau-tet-3.png
Ngành đường sắt ngày càng đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc bán vé, giúp giảm giấy tờ, hạn chế sai sót thủ công và nâng cao năng suất. Ảnh: Lộc Liên.

Theo kế hoạch, kỳ vận tải Tết 2026 kéo dài từ 3/2 đến 8/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), với 7 đôi tàu Thống Nhất (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12, SE23/24) cùng 2 đôi tàu tăng cường trên tuyến Hà Nội - TPHCM.

Ngoài ra, mỗi ngày còn có 12 đôi tàu khu đoạn từ Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết… và nhiều đoàn tàu xuất phát từ TP.HCM. Dịp cao điểm (29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), ngành đường sắt bố trí thêm tàu tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân.

Không chỉ bán vé, ngành đường sắt còn triển khai hệ thống quản lý vận hành, điều độ, giám sát an toàn bằng công nghệ số. Dữ liệu hành trình, bảo dưỡng và khai thác tàu được số hóa, giúp giảm giấy tờ, hạn chế sai sót thủ công và nâng cao năng suất.

Lộc Liên
