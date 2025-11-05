Tour du lịch tăng mạnh, vé máy bay, tàu xe Tết có căng thẳng?

TPO - Phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày được Chính phủ thông qua đang tác động rõ rệt. Cả ngành đường sắt, hàng không và các hãng lữ hành đều bước vào mùa cao điểm sớm với hàng triệu vé được mở bán, giá vé có nơi tăng đến 700.000 đồng/người so với năm ngoái.

Vé tàu Tết bán chậm

Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 kéo dài 9 ngày, từ 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Kỳ nghỉ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần, tạo thành chuỗi nghỉ dài liền mạch - điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, sum họp và du xuân.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), kế hoạch vận tải Tết năm nay kéo dài từ ngày 3/2-8/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Ngành đường sắt dự kiến tổ chức chạy 55 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 chỗ ngồi cho hành khách trong dịp cao điểm.

Ngành đường sắt cung ứng khoảng 330.000 chỗ ngồi cho hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: VNR.

Vé tàu Tết 2026 đã mở bán từ ngày 20/9, trong đó 66% lượng vé được đặt qua kênh trực tuyến, cho thấy xu hướng mua vé online ngày càng phổ biến. Sau một tháng mở bán, đã có hơn 64.000 vé được đặt. Tuy nhiên, lượng vé bán ra nhìn chung chậm hơn cùng kỳ năm trước, có thể do thay đổi hành vi của hành khách hoặc sự cạnh tranh từ máy bay, xe khách, ô tô.

Hiện vé còn dồi dào trong các giai đoạn 3/2-9/2/2026 (trước 23 tháng Chạp) và 14/2-16/2/2026 (27-29 tháng Chạp). Trong khi đó, các ngày cao điểm 10/2-14/2/2026 (23-27 tháng Chạp) chỉ còn khoảng 2.500 chỗ đi suốt, chủ yếu ở các chặng Sài Gòn - Hà Nội, Sài Gòn - Vinh.

Theo khảo sát của PV, giá vé tàu Tết trên chặng Sài Gòn - Hà Nội hiện dao động như sau: Ghế ngồi mềm từ 2,5-2,7 triệu đồng/lượt; giường nằm khoang 4 từ 3,5-3,6 triệu đồng/lượt trong ngày cao điểm. VNR áp dụng chính sách giảm 5-15% giá vé cho hành khách mua sớm (từ 10 ngày trở lên), đặc biệt với các chặng dài trên 900km, chiều lẻ trước Tết và chiều chẵn sau Tết.

Hàng không cung ứng hơn 6 triệu ghế ngồi

Thị trường hàng không trong nước cũng ghi nhận diễn biến sôi động đối với vé máy bay Tết 2026 thời gian gần đây. Theo các hãng, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026 kéo dài từ ngày 2/2-3/3/2026 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng). Nhu cầu tăng mạnh trên các chặng TPHCM - Hà Nội, TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Thanh Hóa, Vinh, Huế, Hải Phòng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc, cùng các chuyến quốc tế đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore...

Hiện tại, giá vé máy bay khứ hồi chặng TPHCM - Hà Nội trong dịp cao điểm hiện dao động 7-7,5 triệu đồng/ vé khứ hồi (hạng phổ thông), tăng khoảng 400.000 - 700.000 đồng so với Tết năm ngoái.

Cụ thể, ngày 14/2/2026 (27 tháng Chạp), vé rẻ nhất của Vietjet khoảng hơn 3 triệu đồng/chiều, còn lại các hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways đều bám sát mức giá trần là 3,7 - 3,8 triệu đồng/chiều.

giá vé máy bay khứ hồi chặng TPHCM - Hà Nội trong dịp cao điểm hiện dao động 7 - 7,5 triệu đồng/ vé khứ hồi (hạng phổ thông). Ảnh: Chụp màn hình.

Ở chiều ngược lại, 22/2/2026 (mùng 6 Tết), giá vé chặng Hà Nội - TPHCM của các hãng cũng vượt ngưỡng 3,7 triệu đồng/chiều. Chặng Hà Nội - Nha Trang ngày mùng 2 Tết ghi nhận giá vé phổ thông từ 3,1 - 3,8 triệu đồng/chiều, hạng thương giá hơn 7 triệu đồng/chiều. Chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày mùng 2 Tết có giá phổ thông đặc biệt gần 4,5 triệu đồng/chiều, thương gia 7,5 triệu đồng/chiều; hãng mới Sun PhuQuoc Airways có giá “mềm” hơn, từ 2,8 - 3 triệu đồng/chiều.

Đại diện các hãng bay cho biết, giá vé cao là quy luật cung - cầu đặc thù dịp Tết. “Lệch đầu” giữa lượng khách đi và về khiến việc cân đối giá vé gặp khó do trước Tết, hành khách bay từ Nam ra Bắc kín chỗ, còn sau Tết thì ngược lại.

Đối với nguồn cung vé máy bay dịp Tết, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) đã mở bán sớm hơn 3,5 triệu ghế giai đoạn 3/2 - 2/3/2026, tăng gần 20% so với năm trước. Vietjet cũng tung ra 2,5 triệu vé với mức giá từ 610.000 đồng/chiều (chưa thuế, phí) cho các chặng nội địa ngắn.

Song song với thị trường vé tàu, vé máy bay, thị trường tour Tết năm nay cũng sớm sôi động. Các hãng lữ hành tung loạt sản phẩm tour Tết 2026 với thời lượng từ 2-6 ngày, giá dao động phổ biến (chưa bao gồm giá vé máy bay) như: Tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm giá từ 2,8-3 triệu đồng; tour Phú Quốc ngày 3 đêm từ 3,2-3,4 triệu đồng; đối với tour cao cấp 4-5 ngày dao động từ 7-10 triệu đồng.

Các công ty du lịch nhận định, nhu cầu chuyển từ “về quê” sang “đi chơi Tết” đang rõ rệt hơn. Ảnh: Lộc Liên.

Ngoài ra, các tour miền Tây (Cần Thơ - Cà Mau) đi ô tô có giá “mềm” hơn, chỉ khoảng 3,6 triệu đồng/khách. Các công ty du lịch nhận định, nhu cầu chuyển từ “về quê” sang “đi chơi Tết” đang rõ rệt hơn, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và gia đình trẻ có xu hướng tận dụng kỳ nghỉ dài để trải nghiệm.

Theo các đại lý du lịch, người dân có nhu cầu đi lại và du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026 nên đặt vé máy bay và vé tàu sớm vì càng gần Tết, giá càng tăng mạnh; khi đặt nên tránh “ngày vàng” (từ ngày 26 đến 29 tháng Chạp và mùng 4-6 Tết) để tiết kiệm chi phí; nếu ngân sách hạn chế, có thể đi tàu hoặc tour đường bộ thay vì bay; ngoài ra người dân nên kiểm tra chính sách đổi/trả vé vì dịp Tết, nhiều đơn vị áp dụng mức khấu trừ 20-30% khi đổi vé ngày cao điểm.