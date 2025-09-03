Vé máy bay Tết 'ngộp thở' ngay khi mở bán

TPO - Đến hẹn lại lên, Vietnam Airlines Group và Vietjet vừa chính thức mở bán sớm vé máy bay Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, trên đường bay "vàng", số lượng vé hạng phổ thông còn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Theo Vietnam Airlines, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026 kéo dài từ 2/2 - 3/3/2026 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch), hãng phục vụ hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Như thường lệ, các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc...

Hãng hàng không quốc gia cho biết, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TPHCM tăng gần 18%, đường bay TPHCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TPHCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ.

Cùng với các đường bay nội địa, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp Tết.

Vietnam Airlines cho hay, để tăng thêm lựa chọn cho hành khách, hãng sẽ tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm; tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến.

Sân bay Nội Bài dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: NIA.

Trước đó, Hãng hàng không Vietjet cũng mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3/2-2/3/2026 (tức 16 tháng Chạp đến hết 14 tháng Giêng). Như vậy, dịp Tết 2026 này, Vietjet và Vietnam Airlines sẽ cung cấp trước mắt tổng cộng 6 triệu vé máy bay.

Theo Cục HKVN, giá vé một chiều từ TPHCM đi Phú Quốc của Vietjet chỉ từ 610.000 đồng, chưa bao gồm thuế, phí (CTP). Các chặng bay từ TPHCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá một chiều từ 1 triệu đồng, CTP.

Giá vé một chiều trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1,6 triệu đồng, CTP. Ở chiều ngược lại, giá vé chỉ từ 0 đồng CTP, đáp ứng nhu cầu du xuân và khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm mới của du khách.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, hiện tại, từ ngày 30/1-22/2/2026 (tức từ ngày 13 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), gần như toàn bộ vé máy bay hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt trên đường bay TPHCM - Hà Nội của Vietnam Airlines đã “cháy” sạch, số lượng vé hạng thương gia còn lại rất ít.

Dải giá vé từ ngày 30/1 - 16/2/2026 của Vietnam Airlines tăng gần 4 lần so với ngày thường, ở mức gần 6,5 triệu đồng/vé một chiều CTP. Riêng ba ngày Tết là 18/2-22/2/2026 (tức mùng 2 đến mùng 6 tháng Giêng), dải giá vé máy bay đắt gấp 5 lần ngày thường, rơi vào khoảng 8,8 triệu đồng/vé một chiều CTP.

Toàn bộ vé máy bay hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt trên đường bay TPHCM - Hà Nội của Vietnam Airlines đã “cháy” gần sạch. Ảnh: Chụp màn hình.

Cùng thời gian, dải giá vé hạng phổ thông của Hãng hàng không Bamboo Airways ở mức hơn 3,7 - 4,8 triệu đồng/vé một chiều, hạng thương gia có giá 8,4 triệu đồng/vé một chiều CTP. Hiện tại, các vé hạng thương gia trong khung giờ 7h10 - 13h15 dịp Tết của Bamboo Airways đã được đặt gần hết.

Đối với Hãng hàng không Vietjet, dải giá vé hạng phổ thông một chiều chặng TPHCM - Hà Nội dao động trong khoảng 690.000 đồng đến gần 3 triệu đồng/vé một chiều, CTP

Dải giá vé máy bay hạng phổ thông của Vietravel Airlines trên cùng chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết ở mức 2,8 triệu đồng/vé một chiều CTP, vé hạng cao cấp ở mức 3,6 triệu đồng/vé CTP.

Đại diện các hãng hàng không cho hay, đây là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt. Các hãng sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực máy bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết.