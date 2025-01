Tăng gần 600 chuyến bay trên các chặng đang 'cháy vé' Tết

TPO - Trước nhu cầu đi lại bằng máy bay tăng cao dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hãng hàng không Việt Nam đã tiếp tục bổ sung thêm gần 600 chuyến bay trong giai đoạn từ 17/1 - 12/2, giúp hành khách có thể mua thêm vé trên nhiều chặng bay, nhất là từ TPHCM ra các tỉnh miền Bắc và Trung.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), sau khi phân bổ số lượng cất - hạ cánh (slot), so với thời điểm ngày 10/1 thì nay các hãng HKVN đã bổ sung thêm gần 600 chuyến, với khoảng 134.800 ghế, trong giai đoạn từ 17/1 - 12/2.

Đặc biệt, những đường bay vốn có tỷ lệ đặt chỗ đạt 100%, nay đã có thêm nhiều chuyến. Cụ thể, chặng Hà Nội - TPHCM tăng 90 chuyến, chặng TPHCM - Hà Nội tăng 89 chuyến, chặng TPHCM - Đà Nẵng tăng thêm 24 chuyến, chặng TPHCM - Thanh Hóa tăng thêm 22 chuyến, chặng TPHCM - Huế tăng 23 chuyến, chặng TPHCM - Vinh tăng 24 chuyến, chặng Hải Phòng - TPHCM tăng thêm 43 chuyến… so với tuần trước đó.

Trong số các chặng bay được bổ sung so với tuần trước, thì chặng Hà Nội -TPHCM bổ sung 90 chuyến bay, cung cấp 25.696 ghế. Chặng TPHCM - Hà Nội tăng 89 chuyến, cung cấp 21.864 ghế. Các chặng bay khác cung cấp thêm từ 1.700 - 5.200 ghế.

Qua khảo sát của PV Tiền Phong, những chặng bay vốn đã "cháy vé" trong ngày cao điểm nhất là 23 - 24/1 (tức 24 và 25 tháng Chạp) nay hành khách có thêm lựa chọn ở một số khung giờ. Điển hình, chặng TPHCM - Hà Nội, TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Vinh trong ngày 23/1 và 24/1 của Vietjet, Vietnam Airlines, Bamboo Airways có thêm một số chuyến bay vào khung giờ đêm muộn và đầu giờ sáng.

Theo Cục HKVN, với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, lượng hành khách đi lại bằng máy bay tăng cao. Do đó, để đảm bảo những chuyến bay an toàn, đúng lịch trình và thuận lợi nhất, hành khách cần chủ động nắm bắt mọi thông tin về chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không, tìm hiểu và chấp hành tốt những quy định về an toàn, an ninh hàng không.

Thời gian mở quầy đối với chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa lần lượt là 3 giờ trước giờ khởi hành, 2 giờ trước giờ khởi hành dự kiến. Do vậy, hành khách cần phải tính toán thời gian có mặt tại sân bay tránh việc nhỡ chuyến bay. Hành khách cần tuân thủ các quy định liên quan giấy tờ tùy thân, hành lý xách tay, hành lý ký gửi... Đặc biệt, phải có giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng khi đi máy bay.

Cục HKVN khuyến cáo, hành khách có các hành vi như tung tin, cung cấp thông tin sai có thể gây uy hiếp an ninh, an toàn hàng không (hoang báo có bom, mìn, khủng bố…), quậy phá, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp hay phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân trong địa bàn cảng hàng không và trên tàu bay, sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay … sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đối mặt với việc bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn hoặc vĩnh viễn.