Cách nào di chuyển tới Khánh Hòa tham gia Tiền Phong Marathon nhanh chóng, giá rẻ nhất?

TPO - Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 sẽ diễn ra tại Nha Trang từ ngày 27-29/3, dự kiến thu hút hơn 12.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Với quy mô lớn và sức hút đặc biệt của sự kiện, việc lên kế hoạch di chuyển hợp lý đến Khánh Hòa đang được nhiều runner và du khách quan tâm.

Di chuyển bằng đường hàng không

Máy bay là phương tiện phổ biến nhất để đến Nha Trang, đặc biệt với những người ở xa như Hà Nội hay TPHCM. Điểm đến là Sân bay quốc tế Cam Ranh - sân bay lớn phục vụ khu vực Nam Trung Bộ, cách trung tâm Nha Trang khoảng 35km .

Từ sân bay, bạn có thể di chuyển về trung tâm bằng taxi hoặc xe shuttle bus với thời gian khoảng 40-50 phút. Đây là lựa chọn phù hợp với các vận động viên cần tiết kiệm thời gian và đảm bảo thể lực trước ngày thi đấu.

Vietnam Airlines sẽ tăng chuyến bay trên nhiều đường bay nội địa đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp diễn ra Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, Vietnam Airlines đã triển khai kế hoạch tăng chuyến bay trên nhiều đường bay nội địa đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 25-30/3, hãng sẽ khai thác thêm 28 chuyến bay, nâng tổng số lên 150 chuyến, cung ứng hơn 27.600 chỗ ngồi kết nối Khánh Hòa với các trung tâm lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không thế giới biến động, hãng vẫn giữ ổn định mức giá vé, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hành khách dễ dàng tham gia sự kiện thể thao lớn này.

Động thái này nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của vận động viên, du khách và người dân đến tham dự giải, đồng thời đảm bảo năng lực vận chuyển trong thời điểm cao điểm. Đại diện hãng cho biết, Vietnam Airlines vẫn đang tìm kiếm thêm nguồn lực để bổ sung chuyến bay, sẵn sàng đáp ứng lượng khách dự kiến tăng mạnh theo đề xuất của tỉnh Khánh Hòa.

Di chuyển bằng tàu hỏa - trải nghiệm hành trình ven biển

Nếu bạn muốn kết hợp du lịch và trải nghiệm, tàu hỏa là phương án đáng cân nhắc. Tuyến đường sắt Bắc - Nam dừng tại ga Nha Trang, nằm ngay trung tâm, thuận tiện di chuyển đến khu vực thi đấu. Hành trình bằng tàu mang đến cơ hội ngắm nhìn cảnh biển miền Trung tuyệt đẹp, đồng thời chi phí cũng hợp lý hơn so với máy bay.

Ga Nha Trang nằm ngay trung tâm thuận tiện để các vận động viên di chuyển.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên tham gia giải chạy, Ban tổ chức báo Tiền Phong Marathon phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt triển khai chương trình ưu đãi giá vé tàu hỏa dành cho các vận động viên tham gia giải.

Cụ thể, từ ngày 17-31/3, giá vé dành cho các vận động viên được giảm tối đa theo quy định của ngành đường sắt, xuất phát từ tất cả các ga có tàu đến Nha Trang và ngược lại. Mỗi vận động viên được giảm giá 2 vé, chiều đi và chiều về.

Di chuyển bằng xe khách hoặc phương tiện cá nhân

Đối với các vận động viên ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên hoặc lân cận, xe khách hoặc tự lái ô tô, xe máy là lựa chọn linh hoạt. Hệ thống quốc lộ, đặc biệt là Quốc lộ 1A, kết nối Khánh Hòa với các tỉnh thành khá thuận tiện. Đặc biệt, tuyến cao tốc Bắc - Nam từ TP.HCM đến Khánh Hòa đã thông suốt, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển cho các vận động viên.

Cao tốc từ TP.HCM đến Khánh Hòa thông suốt giúp rút ngắn thời gian di chuyển cho các vận động viên đi bằng xe khách hoặc ô tô cá nhân.

Các nội dung thi đấu của Tiền Phong Marathon xuất phát tại khu vực trung tâm Quảng trường 2/4 và chạy dọc cung đường ven biển nổi tiếng. Do đó, vận động viên nên ưu tiên đặt chỗ lưu trú gần trung tâm để thuận tiện di chuyển. Ngoài ra, vì lượng người tham dự lớn, việc đặt vé máy bay, tàu xe và khách sạn sớm sẽ giúp tránh tình trạng quá tải. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng đã vận động được hàng chục khách sạn ở Nha Trang có giá phòng ưu đãi dành cho các vận động viên về tham dự giải.

Có thể nói, với hệ thống giao thông đa dạng và thuận tiện, việc di chuyển đến Khánh Hòa để tham dự Tiền Phong Marathon không quá khó khăn. Dù lựa chọn phương tiện nào, hành trình đến với Nha Trang không chỉ là bước chuẩn bị cho một giải chạy lớn, mà còn là cơ hội để tận hưởng vẻ đẹp của phố biển năng động và giàu sức sống.