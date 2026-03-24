Huỳnh Anh Khôi: ‘Marathon là cuộc đua của ý chí và kỷ luật’

TPO - Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tại Khánh Hòa, Huỳnh Anh Khôi có những chia sẻ về hành trình tập luyện, mục tiêu phía trước, và cách anh đối diện với thử thách khắc nghiệt trên đường đua 42km.

Huỳnh Anh Khôi đoạt hạng Nhất lứa tuổi 16-29 tại Tiền Phong Marathon 2025 với 2:40:14.

Lần thứ hai tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon), cảm xúc của Khôi có gì khác so với lần đầu?

Lần thứ hai quay lại Tiền Phong Marathon, mọi thứ với em đã trở nên quen thuộc hơn, nhưng cảm giác háo hức thì vẫn còn nguyên.

Điều em ấn tượng nhất đó là bầu không khí giải đấu. Những tiếng cổ vũ dọc đường chạy, những cái vẫy tay của người dân… đã tiếp thêm động lực để em hoàn thành từng km đường chạy.

Sau khi vô địch lứa tuổi trong lần đầu tham dự, Khôi có chiến thuật đặc biệt nào cho cự ly marathon năm nay?

Thật ra em không có chiến thuật nào đặc biệt. Với em, mỗi giải đấu giống như một phần trong quá trình tập luyện dài hạn.

Thay vì chuẩn bị một “kế hoạch đặc biệt” cho riêng một race, em tập trung vào việc cải thiện bản thân từng ngày, từng race.

Chỉ trong 6 tháng, Khôi đạt 6 PR liên tiếp, gần nhất là tại Seoul Marathon. Bí quyết của em là gì để có thể duy trì phong độ liên tục như vậy?

Em chỉ cố gắng giữ kỷ luật trong tập luyện, từ chạy dài, bài tốc độ đến phục hồi. Ngoài ra, em cũng chú ý ngủ nghỉ và dinh dưỡng. Những kết quả đạt được vừa qua, với em, là hệ quả của sự tích lũy và ổn định theo thời gian.

Khi liên tục đạt thành tích tốt, Khôi có cảm thấy áp lực hay có quá nhiều kỳ vọng vào bản thân không?

Em không nghĩ nhiều về điều đó. Mỗi kết quả, dù tốt hay chưa tốt, em đều xem là một phần của quá trình học hỏi và hoàn thiện bản thân. Điều quan trọng nhất vẫn là mình có hoàn thành tốt buổi tập hôm nay không, có còn giữ được niềm vui khi chạy hay không.

Theo Khôi, thử thách lớn nhất của marathon nằm ở đâu?

Khó nhất theo em là ý chí và kỷ luật, bao gồm cả kỷ luật trong tập luyện và dinh dưỡng. Em xem tập luyện như một phần cuộc sống. Dù vui hay buồn vẫn xỏ giày chạy và cố gắng hoàn thành buổi tập hôm đó. Đó là điều quan trọng để chinh phục cự ly 42km.

Năm nay, mức độ cạnh tranh tại Tiền Phong Marathon 2026 được dự đoán khá cao với các VĐV như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Văn Lai… Khôi cảm thấy như thế nào khi chung đường đua với các đàn anh kinh nghiệm?

Trên thực tế, do xuất phát sau khoảng 2 - 3 phút nên em không chạy trực tiếp cùng các anh. Nhưng việc được quan sát những đàn anh giàu kinh nghiệm thi đấu luôn là một cơ hội học hỏi quý giá. Em xem đó là động lực để cố gắng và cải thiện bản thân, không thấy áp lực gì cả.

Mục tiêu cụ thể của Khôi tại Tiền Phong Marathon 2026 là gì?

Em không đặt nặng thành tích cụ thể. Mục tiêu lớn nhất là hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình ở thời điểm hiện tại, đồng thời tận hưởng đường chạy, học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm cho những chặng đường dài phía trước.

Cảm ơn Huỳnh Anh Khôi về những chia sẻ!