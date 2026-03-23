HLV Malaysia lên tiếng khi bị xử thua Việt Nam: Đó là nỗi đau, thất vọng và bực bội

TPO - Chiều 23/3, HLV Peter Cklamovski tham gia buổi họp báo cùng truyền thông Malaysia để chia sẻ một loạt vấn đề trước trận đại chiến Việt Nam ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

"Mục tiêu ngắn hạn của chúng tôi, giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 đã bị tước đoạt hoàn toàn vì một yếu tố nằm ngoài chuyên môn bóng đá, vượt xa tầm kiểm soát của chúng tôi. Đó là nỗi đau, thất vọng và bực bội", HLV Cklamovski lên tiếng sau khi nhận tin Malaysia bị trừ 6 điểm và đã chắc chắn chia tay VCK Asian Cup 2027.

Ông tiếp tục: "Sự cố đó không làm mất đi tầm nhìn dài hạn của Malaysia, là giành vé dự World Cup. Để đặt chân đến World Cup, cả nền bóng đá Malaysia phải cải thiện, phát triển và đoàn kết".

HLV Cklamovski được hỏi về trường hợp của Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco. Truyền thông Malaysia kỳ vọng 2 cầu thủ này kịp hoàn tất nhập tịch để cùng Malaysia đối đầu Việt Nam. Tuy nhiên, thuyền trưởng Malaysia xác nhận Bergson và Giancarlo chưa kịp nhập tịch.

"Tôi được thông báo rằng họ không kịp hoàn thành (nhập tịch - PV) để lên tuyển đợt này. Với tôi, chuyện đó cũng đơn giản thôi, họ không lên tuyển vì chưa đủ điều kiện. Hai cầu thủ đều rất khao khát cống hiến cho Malaysia. Ở đợt lên tuyển tiếp theo, cả 2 sẽ xuất hiện", HLV Cklamovski tiết lộ.

Sau cùng, HLV Cklamovski trả lời câu hỏi mà truyền thông Malaysia quan tâm nhất: Liệu ông có chia tay đội tuyển sau trận gặp Việt Nam? Ông tuyên bố: "Tôi có thể nói với mọi người rằng, tôi đã yêu đất nước này, yêu đội tuyển Malaysia. Luôn xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh vị trí HLV trưởng. Tôi quen với chuyện đó rồi. Tôi đã yêu Malaysia và giấc mơ đặt chân đến World Cup hoàn toàn có thể thành hiện thực".

Sau quyết định kỷ luật từ AFC, tình thế của Malaysia tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đảo chiều hoàn toàn. Từ thế nắm cơ hội rất lớn để tiến vào VCK Asian Cup 2027, Malaysia bị trừ 6 điểm, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và họ đã chắc chắn bị loại.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã lên kế hoạch cụ thể để thầy trò HLV Cklamovski chuẩn bị cho trận làm khách đến sân Thiên Trường. Một trong số đó là việc cả đội Malaysia sang Thái Lan tập huấn ngắn ngày. Dù vậy, mọi sự toan tính đó đã "đổ sông đổ biển" khi trận đấu cuối giờ chỉ mang tính chất thủ tục với Malaysia.

