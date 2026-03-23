TPHCM đăng cai giải quần vợt quốc tế dành cho giới trẻ thu hút nhiều nước tham gia

Hương Chi

Giải quần vợt quốc tế tổ chức tại TPHCM với gần 1.000 vận động viên trẻ đến từ nhiều nước đến tham gia. Nhiều tay vợt trẻ nổi tiếng trong nước góp mặt tại giải đấu này.

Ngày 23/3, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể Thao TPHCM cho biết, Thành phố tổ chức khai mạc chuỗi 6 Giải Quần vợt trẻ quốc tế với quy mô. Hoạt động hướng tới chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026), Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Các vận động viên tham dự lễ khai mạc giải.

Nhằm tạo điều kiện để các vận động viên trẻ Việt Nam được thi đấu, cọ xát trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Tập đoàn Becamex Group và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thể thao Bình Dương tổ chức chuỗi giải.

Giải đấu diễn ra tại Cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Cộng đồng Thành phố mới Bình Dương (số 1, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Dương, TPHCM).

Chuỗi giải gồm: 4 giải quần vợt trẻ ATF U14 châu Á; 2 giải quần vợt trẻ ITF U18 quốc tế nhóm 5 (J30). Đây đều là các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF) và Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), dự kiến thu hút gần 1.000 vận động viên trẻ trong nước và quốc tế tham dự, đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Uzbekistan…

Các tay vợt trẻ triển vọng của quần vợt Việt Nam góp mặt tại giải gồm: Lê Tiến Anh (U16 – Quân đội), Lê Phú Gia (U14 – TP. Hồ Chí Minh), Vũ Tuấn Phong (U14 – Hà Nội), Nguyễn Linh Nhi (U14 – TP. Hồ Chí Minh), Tô Bình Nhiên (U14 – Ninh Bình)…

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên.

Thông qua việc đăng cai liên tiếp 6 giải đấu quốc tế trẻ, Ban Tổ chức kỳ vọng hình thành hệ thống thi đấu chất lượng ngay trên sân nhà, giúp vận động viên trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và mở rộng cơ hội phát triển theo con đường chuyên nghiệp.

Lịch thi đấu dự kiến

Giải Quần vợt ATF U14 châu Á Cúp Becamex Group lần 1 năm 2026: 23/3 – 29/3/2026. Giải Quần vợt ATF U14 châu Á Cúp Becamex Group lần 2 năm 2026: 30/3 – 05/4/2026. Giải Quần vợt ITF U18 Quốc tế nhóm 5 (J30) Cúp Becamex Group lần 1 năm 2026: 13/4 – 19/4/2026. Giải Quần vợt ITF U18 Quốc tế nhóm 5 (J30) Cúp Becamex Group lần 2 năm 2026: 20/4 – 26/4/2026. Giải Quần vợt ATF U14 châu Á Cúp Becamex Group lần 3 năm 2026: 11/5 – 17/5/2026. Giải Quần vợt ATF U14 châu Á Cúp Becamex Group lần 4 năm 2026: 18/5 – 24/5/2026.

Hương Chi
#quần vợt #giải quốc tế #giới trẻ #TPHCM #thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục