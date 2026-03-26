Nhận định Việt Nam vs Bangladesh, 19h00 ngày 26/3: Tổng duyệt trước đại chiến

TPO - Trận giao hữu với Bangladesh là cơ hội tốt để HLV Kim Sang-sik "thử chân" học trò trước khi bước vào trận đại chiến Malaysia sau đây gần một tuần.

Nhận định trước trận Việt Nam vs Bangladesh

Kể từ tháng 11 năm ngoái, đội tuyển Việt Nam mới hội quân trở lại và chuẩn bị chơi 2 trận ở dịp FIFA Days tháng ba. Đêm nay, "Chiến binh sao vàng" làm nóng bằng trận giao hữu với Bangladesh, sau đó đại chiến Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Danh sách tập trung lần này của tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lần đầu góp mặt ở đội tuyển. HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập trở lại những tuyển thủ đã vắng mặt lâu như Đình Trọng và Văn Hậu. Ở chiều ngược lại, các tuyển thủ không có phong độ tốt như Tiến Linh không được HLV Kim gọi lên ở đợt này.

Sự kết hợp giữa 4 yếu tố: Các trụ cột đã quen mặt, nhân tố mới, những cựu binh trở lại và "làn gió" từ U23 Việt Nam tạo nên đội tuyển Việt Nam có nhiều thứ để chờ đợi ở đợt hội quân lần này. Trước đó, tuyển Việt Nam đón tin vui khi đã chắc chắn giành vé dự Asian Cup 2027.

Áp lực nặng nề nhất đã trút bỏ với "Chiến binh sao vàng". Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ đè nặng lên sa bàn chiến thuật của HLV Kim. Cổ động viên Việt Nam đang chờ xem HLV Kim sử dụng Hoàng Hên thế nào bên cạnh Xuân Son. Và ở hàng phòng ngự, Văn Hậu sẽ đóng góp ra sao khi cuộc cạnh tranh ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái đang rất gắt gao.

Tuyển Bangladesh đang đứng hạng 181 FIFA. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Bangladesh chỉ giành 5 điểm sau 5 trận và đã chắc chắn bị loại. Đây là đối thủ lý tưởng để HLV Kim thử vận hành các đấu pháp chiến thuật, trước khi đương đầu Malaysia.

Hai đội tuyển từng gặp nhau ở vòng loại World Cup 2002. Tuyển Việt Nam đã thắng Bangladesh 4-0 và giành thêm một trận hòa.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Bangladesh

Đội hình Bangladesh có Choudhury là cầu thủ đáng chú ý. Tiền vệ 28 tuổi từng khoác áo Leicester City, chinh chiến ở Ngoại hạng Anh. Lúc này, Choudhury đang chinh chiến cùng "Bầy cáo" ở giải hạng Nhất Anh. Tổng giá trị đội hình của Bangladesh đang là 7 triệu euro, một mình Choudhury có giá 5 triệu euro.

HLV Kim cho biết ông đã tìm hiểu qua Choudhury và biết cầu thủ này đang chơi ở hạng Nhất Anh. Dẫu vậy, tuyển Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho các đấu pháp để đương đầu với Bangladesh.

Bangladesh vẫn là một ẩn số với tuyển Việt Nam, khi từ rất lâu, 2 nền bóng đá không gặp nhau. Đối thủ có một ngôi sao thực thụ để chờ đợi. Còn tuyển Việt Nam, sức mạnh sẽ nằm ở tập thể, với nhân sự đồng đều chia cả 3 tuyến.