Tuyển Thái Lan chồng chất khó khăn trước trận định đoạt vé dự Asian Cup

TPO - Tiền đạo Benjamin James Davis được triệu tập lên tuyển Thái Lan sau khi Yosakorn Burapha và Teerasil Dangda liên tiếp rút lui vì chấn thương.

Trong một ngày, HLV Anthony Hudson phải điều chỉnh nhân sự 2 lần vì các ca chấn thương. Đầu tiên, tiền đạo Yosakorn chấn thương, HLV Hudson gọi Dangda lên thế chỗ. Tuy nhiên, Dangda không kịp hồi phục chấn thương sau trận mới nhất tại CLB. HLV Hudson phải gấp rút triệu tập Davis.

Trước đó, HLV Hudson tiết lộ Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn về tình hình lực lượng. Tuy nhiên, khi phía trước là trận đấu mang tính sống còn, "Voi chiến" phải gạt bỏ mọi khó khăn, tập trung vào nguồn lực đang có và cố gắng chơi với phong độ cao nhất.

Thái Lan sẽ đối đầu Turkmenistan vào ngày 31/3. Đây là trận đấu mà "Voi chiến" chỉ có một lựa chọn là chiến thắng để giành vé đến VCK Asian Cup 2027. Nếu hòa Turkmenistan, Thái Lan bị loại vì kém thành tích đối đầu trực tiếp.

Tiền vệ Ikhlas Sanharn tiết lộ các buổi tập gần đây của Thái Lan có tính chất rất căng thẳng. Tân HLV Thái Lan đang làm mọi cách để truyền động lực cho học trò nhằm đánh bại Turkmenistan và hoàn thành mục tiêu ở vòng loại Asian Cup 2027.

Ở trận lượt đi, Thái Lan thua Turkmenistan 1-3 bằng thế trận bị lấn lướt toàn diện. Đây là nguyên nhân chính khiến HLV Masatada Ishii bị LĐBĐ Thái Lan sa thải. HLV Hudson tiếp quản "ghế nóng" Thái Lan và được giao nhiệm vụ đầu tiên là phải vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Việt Nam và Singapore đã giành vé đến VCK Asian Cup 2027. Thái Lan và Philippines sẽ chơi trận quyết đấu ở lượt cuối.

