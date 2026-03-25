Salah xác nhận chia tay Liverpool

TPO - Mohamed Salah thông báo anh sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải 2025/2026, kết thúc 9 năm cống hiến cho đội chủ sân Anfield. Tiền đạo người Ai Cập đã khẳng định anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của câu lạc bộ.

Tiền đạo Mohamed Salah gia nhập Liverpool từ Roma vào năm 2017. Anh đã có 435 lần ra sân cho Liverpool, ghi 255 bàn thắng. Tiền đạo người Ai Cập đã giúp câu lạc bộ giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một chức vô địch Champions League.

Liverpool cho biết trong một thông báo: "Mohamed Salah sẽ khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình tại câu lạc bộ bóng đá Liverpool vào cuối mùa giải 2025-2026. Tiền đạo này đã đạt được thỏa thuận với The Reds, qua đó khép lại chương 9 năm đáng nhớ tại Anfield. Salah bày tỏ mong muốn thông báo điều này cho người hâm mộ càng sớm càng tốt để minh bạch về tương lai của mình, xuất phát từ sự tôn trọng và lòng biết ơn của anh dành cho họ."

Salah đã ký gia hạn hợp đồng hai năm vào tháng Tư năm ngoái, giữ chân anh ở câu lạc bộ đến hết mùa giải 2026-2027. Tuy nhiên, tương lai của cầu thủ người Ai Cập bị đặt dấu hỏi vào tháng 12 khi anh chỉ trích huấn luyện viên Arne Slot sau khi bị loại khỏi đội hình trong ba trận liên tiếp.

Anh ám chỉ rằng anh không có mối quan hệ tốt đẹp với Slot và đặt câu hỏi liệu anh có được ở lại câu lạc bộ qua kỳ chuyển nhượng tháng Giêng hay không. Sau đó, Salah bị loại khỏi đội hình cho trận đấu Champions League với Inter Milan. Nhưng cầu thủ người Ai Cập đã được đưa trở lại đội hình sau Cúp bóng đá châu Phi và đã trở thành cầu thủ đá chính thường xuyên kể từ đó.

Trong một video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ của anh tại Liverpool được đăng tải trên X, Salah nói: "Chào mọi người. Thật không may, ngày này đã đến. Đây là phần đầu tiên trong lời chia tay của tôi. Tôi sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Salah tại Liverpool.

Tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng tôi chưa bao giờ tưởng tượng câu lạc bộ này, thành phố này, những con người này lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi đến vậy. Liverpool không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá. Đó là niềm đam mê, là lịch sử, là tinh thần. Tôi không thể diễn tả bằng lời cho bất kỳ ai không thuộc câu lạc bộ này.

Chúng ta đã cùng nhau ăn mừng chiến thắng, giành được những danh hiệu quan trọng nhất và cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã là một phần của câu lạc bộ này trong suốt thời gian tôi ở đây, đặc biệt là các đồng đội cũ và hiện tại.

Và đối với người hâm mộ, tôi không có đủ lời để diễn tả. Sự ủng hộ mà các bạn dành cho tôi trong thời điểm tuyệt vời nhất của sự nghiệp, và các bạn đã sát cánh bên tôi trong những thời điểm khó khăn nhất. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn mang theo bên mình.

Việc rời đi không bao giờ dễ dàng. Các bạn đã cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tôi sẽ luôn là một phần của các bạn. Câu lạc bộ này sẽ luôn là nhà của tôi, của tôi và của gia đình tôi.

Cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Nhờ có các bạn, tôi sẽ không bao giờ bước đi một mình."