Trước giờ so tài tuyển Việt Nam, Malaysia chọn Thái Lan làm 'quân xanh'

Đặng Lai

TPO - Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang hội quân tại Thái Lan trước khi lên đường sang Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 31/3. Trong thời gian tại đây, Malaysia muốn đá giao hữu với Thái Lan.

thailand.jpg

Ý tưởng này vừa được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, hé lộ sau khi ông biết rằng Thái Lan cũng đang hội quân ở Pathum Thani - gần trại huấn luyện nơi thầy trò ông đang ở.

"Quyết định tổ chức trại huấn luyện ở Pathum Thani đã được đưa ra từ 3 tháng trước" Cklamovski nói trên tờ Astro Arena. "Vào thời điểm đó, ở đây không có địa điểm nào phù hợp, vì vậy đó là một quyết định sáng suốt, cả về mặt ngân sách nữa.

Xét đến điều kiện sân bãi, các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn mà chúng tôi mong muốn thì nơi này là phù hợp. Nó sẽ cho chúng tôi cơ hội tốt để tập luyện chăm chỉ cùng nhau nhằm chuẩn bị cho trận đấu khó khăn với Việt Nam.

Viet Nam Thai Lanffff.jpg
Thái Lan đang đứng trước nhiệm vụ phải thắng ở trận cuối

Có lẽ chúng tôi sẽ thi đấu một trận đấu giao hữu kín. Tại trận giao hữu kín này, chúng ta có thể cho các cầu thủ ra sân và thử nghiệm một chút chiến thuật, xem Việt Nam sẽ làm gì trên sân, cũng như quan sát và kiểm soát cường độ thi đấu của các cầu thủ ở mức cao nhất. Nhiều điều có thể rút ra từ một trận đấu như vậy".

Khá trùng hợp, Thái Lan cũng tìm kiếm một đối thủ tiềm năng để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận cầu sinh tử vòng loại Asian Cup 2027 gặp Turkmenistan. Trận này, Thái Lan buộc phải thắng thì mới có thể lấy vị trí dẫn đầu của Turkmenistan, qua đó giành vé duy nhất bảng E dự VCK.

HLV Anthony Hudson chịu rất nhiều áp lực trước màn so tài với Turkmenistan. Do vậy, không loại trừ khả năng ông sẽ tổ chức một buổi cọ xát với Malaysia để có thêm cơ hội rèn quân trước trận cầu sinh tử vào 31/3.

#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #Peter Cklamovski #Kim Sang-sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM #nhập tịch gian lận #AFC

