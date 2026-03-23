Đội trưởng Malaysia: Tuyển Việt Nam sẽ quyết đòi lại món nợ, hé lộ cách ứng phó của Malaysia

Hương Ly
TPO - Paulo Josue đã sẵn sàng cho kịch bản giải nghệ sau khi cùng tuyển Malaysia tham dự Asian Cup 2027, song mọi thứ đã sụp đổ.

02ns04paulo-1743591615.jpg

"Tôi đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, từng nghĩ đến việc giải nghệ sau Asian Cup 2027. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Hy vọng không có thêm sự cố nào cho đội tuyển Malaysia và chúng tôi vẫn lấp đầy lịch trình thi đấu. Về Asian Cup 2031 chăng? Tôi đã 42 tuổi ở thời điểm đó và không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra", thủ quân tuyển Malaysia lên tiếng sau vụ bê bối khiến Malaysia hết cửa dự Asian Cup 2027.

Anh tiếp tục: "Sau khi Việt Nam bị đánh bại 0-4 tại Kuala Lumpur năm ngoái, họ sẽ quyết đòi lại món nợ, bất chấp vấn đề bên lề Malaysia đang gặp phải. Về phần chúng tôi, dù có thế nào vẫn muốn thể hiện một màn trình diễn thật mạnh mẽ".

Josue kêu gọi các đồng đội ở đội tuyển gác lại sự cố, tập trung vào bóng đá và cống hiến hết mình ở trận tới. Việc Malaysia bị xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, đó là vấn đề ở cấp quản lý.

"Ở đợt hội quân lần này, đội hình có nhiều khác biệt. Chúng tôi không gọi quá nhiều tiền đạo nhưng lại quy tụ nhiều hậu vệ. Có lẽ Malaysia sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và trông chờ vào các pha tấn công ở trận tới", Josue tiết lộ tình hình hiện tại của "Hổ Malay".

Paulo Josue (37 tuổi) là cầu thủ gốc Brazil. Anh nhập tịch Malaysia từ tháng 2/2023 và được triệu tập lên tuyển từ dấu mốc này. Trước đó, Josue khoác áo Kuala Lumpur City từ năm 2017 và đủ điều kiện nhập tịch sau khi sinh sống tại Malaysia trên 5 năm.

Josue là nhân tố nhập tịch đúng nghĩa của Malaysia, khác hẳn với 7 cầu thủ vừa bị FIFA treo giò 12 tháng. Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "dính chàm" bị phát hiện không có gốc gác Malaysia, do đó phải thi đấu và sinh sống tại Malaysia đủ 5 năm để được nhập tịch.

Vụ bê bối khiến tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, một trong số đó là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam. Từ thế dẫn đầu bảng F, nắm trong tay cơ hội cực lớn để thẳng tiến tới VCK Asian Cup 2027, Malaysia bị trừ 6 điểm, trong khi Việt Nam được cộng thêm 3 điểm; "Hổ Malay" đã chia tay giấc mơ Asian Cup 2027 trước loạt trận cuối cùng.

Ngay lúc này, toàn đội Malaysia chuẩn bị hội quân ở Bangkok, Thái Lan nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân Thiên Trường. Kế hoạch này được LĐBĐ Malaysia (FAM) chuẩn bị từ trước khi đội tuyển của họ bị AFC xử phạt. Giới truyền thông Malaysia đã kêu gọi FAM hủy chuyến tập huấn đến Thái Lan vì giờ không còn nhiều tác dụng.

Hương Ly
#Malaysia #Việt Nam #Asian Cup #Paulo Josue #bóng đá #malaysia vs việt nam #tin tức malaysia vs việt nam #asian cup 2027

