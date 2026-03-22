Nhận định Real Madrid vs Atletico, 3h00 ngày 23/3: Derby rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Real vs Atletico, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid bước vào trận derby trong tâm thế bắt buộc thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch với Barca. Nhưng Atletico đang có phong độ tốt và không dễ cho "Kền kền trắng" giành trọn 3 điểm.

Nhận định trước trận Real Madrid vs Atletico Madrid

Trên bảng xếp hạng La Liga, Real Madrid đang đứng thứ hai, kém đội đầu bảng Barca 4 điểm. Atletico Madrid đang xếp thứ ba với 9 điểm ít hơn Real. Khoảng cách này khiến trận derby Madrid tại Bernabeu không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn trực tiếp quyết định đến cơ hội bám đuổi của Real trước Barca.

Real bước vào trận đấu với áp lực lớn. Sau 2 trận thua trước Osasuna và Getafe, "Kền kền trắng" bị Barca vượt mặt. Và khi giải đấu đã trôi về giai đoạn cuối, thầy trò HLV Arbeloa hiểu rằng, 4 điểm là khoảng cách lớn. Nếu tiếp tục sẩy chân ở trận derby Madrid, dù là kết quả hòa, Real sẽ cận kề bi kịch giương cờ trắng trên đường đua vô địch.

Đội chủ sân Bernabeu đang có sự chuẩn bị tốt về mặt phong độ. Họ toàn thắng 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng tại La Liga trước Celta Vigo và Elche. Đáng chú ý, chiến thắng 2-1 trước Manchester City ở lượt về vòng 1/8 Champions League giúp Real giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 5-1, nơi họ sẽ đối đầu Bayern Munich.

Không chỉ cạnh tranh danh hiệu quốc nội, Real Madrid còn hướng tới cú đúp La Liga và Champions League mùa này. Bên cạnh đó, họ cũng có thêm động lực khi muốn "đòi nợ" Atletico sau thất bại 2-5 ở lượt đi. Thành tích sân nhà của Real Madrid mùa này cũng rất ấn tượng với 12 chiến thắng sau 14 trận tại La Liga, biến Bernabeu thành điểm tựa vững chắc.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid bước vào trận derby với tâm lý tương đối thoải mái khi gần như không còn cơ hội đua vô địch. Khoảng cách 13 điểm so với Barca khiến mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Diego Simeone là giữ vững vị trí trong tốp 4. Dù vậy, Atletico vẫn còn nguyên tham vọng ở các đấu trường khác.

Đội bóng áo đỏ trắng đã giành vé vào tứ kết Champions League dù thua Tottenham 2-3 ở lượt về, và sẽ chạm trán Barcelona ở vòng tiếp theo. Ngoài ra, họ cũng góp mặt trong trận chung kết Cúp Nhà vua gặp Real Sociedad. Điều đó cho thấy Atletico vẫn duy trì được sự cạnh tranh trên nhiều mặt trận.

Phong độ và thành tích đối đầu Real Madrid vs Atletico Madrid

Xét về đối đầu, Atletico lại không hề lép vế. Họ từng đánh bại Real Madrid 5-2 ở lượt đi mùa này và thường xuyên gây khó khăn cho đối thủ cùng thành phố. 4/6 lần chạm trán gần nhất tại La Liga giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, Real Madrid đã không thể đánh bại Atletico trên sân nhà tại La Liga kể từ tháng 12/2021, khi đội khách bất bại trong 3 lần gần nhất làm khách tại Bernabeu.

Với trận derby thành Madrid, thống kê cũng chỉ là những con số để tham khảo. Sự thù hằn, máu lửa biến trận derby này thành cuộc thư hùng được chờ đợi bậc nhất của làng túc cầu. Real dù có chơi tệ tới đâu, khi bước vào derby Madrid sẽ là bộ mặt khác, chơi với tâm thế danh dự là trên hết. Atletico cũng vậy, việc đánh bại Real trên sân Bernabeu luôn là mục tiêu hàng đầu mà thầy trò HLV Simeone vạch ra ở mỗi mùa giải.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Atletico Madrid

Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của Eder Militao, Dani Ceballos, Rodrygo và Thibaut Courtois vì chấn thương. Tuy nhiên, Jude Bellingham đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân, trong khi Kylian Mbappe nhiều khả năng đá chính cùng Vinicius Junior trên hàng công. Ferland Mendy và David Alaba cũng có thể tái xuất.

Bên phía Atletico Madrid, Pablo Barrios và Rodrigo Mendoza vắng mặt vì chấn thương, còn Jan Oblak bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu thủ môn người Slovenia không kịp bình phục, Juan Musso sẽ bắt chính. Trên hàng công, Julian Alvarez - người đã ghi 17 bàn mùa này - tiếp tục là niềm hy vọng lớn, trong khi Alexander Sorloth có thể đá chính và Antoine Griezmann nhiều khả năng xuất phát từ ghế dự bị.