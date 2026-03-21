Man Utd rơi chiến thắng sau quả phạt đền tranh cãi

TPO - Harry Maguire bị đuổi khỏi sân và khiến MU nhận phạt đền ở phút 78. Đó là dấu chấm hết cho tham vọng giành trọn 3 điểm của Man Utd trước Bournemouth vào rạng sáng 21/3 (giờ Hà Nội).

﻿ Maguire đốn ngã đối thủ và bị đuổi khỏi sân.

MU và Bournemouth tạo nên màn rượt đuổi ngoạn mục trên sân Vitality. Phút 61, "Quỷ đỏ" được hưởng phạt đền; Bruno Fernandes bước lên chấm đá phạt và thực hiện thành công. Chỉ 6 phút sau, Christie ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cú phản lưới của Hill đưa MU vượt lên dẫn 2-1. Nhưng ngay sau đó, đội chủ nhà hưởng phạt đền và Kroupi ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu.

Điểm nhấn của trận đấu là tình huống Maguire va chạm cầu thủ Bournemouth trong khu vực cấm địa. Trọng tài có góc quan sát thuận lợi và ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Maguire là cầu thủ đứng cuối cùng, do đó phải nhận kèm thẻ đỏ trực tiếp.

Xem lại băng hình quay chậm, Maguire có tác động với cầu thủ Bournemouth nhưng không rõ ràng. Tranh cãi dữ dội nổ ra khi CĐV MU so sánh tình huống Maguire bị bắt lỗi với tình huống Amad Diallo ngã trong vùng cấm địa trước đó. Amad đã bị cầu thủ Bournemouth tác động rõ ràng hơn nhưng trọng tài thậm chí không xem lại VAR.

Trên sân của Bournemouth, "Quỷ đỏ" trải qua 90 phút vất vả. Trong phần lớn thời gian, MU phải chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ Bournemouth cho thấy nền tảng thể lực ấn tượng và tinh thần chiến đấu rất cao trên sân nhà. Thầy trò HLV Iraola pressing khắp sân, chủ động làm khó các tiền vệ trung tâm MU khi phân phối bóng lên tuyến đầu.

Bournemouth cầm bóng trội hơn MU (55%), dứt điểm nhiều hơn (17 tình huống) và cũng thực hiện tổng đường chuyền trội hơn.

MU phá vỡ thế bế tắc trận đấu nhờ pha xử lý đậm dấu ấn cá nhân của Cunha. Tuyển thủ Brazil đã cầm bóng đột phá qua 2 cầu thủ Bournemouth và bị đốn ngã trong khu vực cấm địa. Đến bàn thắng nâng tỷ số 2-1, "Quỷ đỏ" phối hợp bóng bổng và ghi bàn nhờ đối phương phản lưới.

Những pha tấn công của Bournemouth có tính sát thương cao hơn hẳn MU. Trước khi Maguire bị đuổi khỏi sân, đội chủ nhà suýt ghi bàn từ cú sút đẹp mắt của Alex Scott đưa bóng chạm đúng điểm nối của xà và cột. Tiếp đó, bóng dội lại đập vào người thủ môn Lammens nhưng đi ra ngoài.

Tỷ số hòa 2-2 phản ánh đúng cục diện trận đấu trên sân Vitality. Cả 2 CLB đều không muốn thua ở trận này. Khi mà Bournemouth vẫn còn hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới. Còn MU phải thắng từng trận để xây chắc vị trí thứ 3.

Sau 31 trận, MU giành 55 điểm và sẽ vững vị trí thứ 3 sau vòng này. Tuy nhiên, khoảng cách giữa "Quỷ đỏ" và nhóm bám đuổi có thể bị thu hẹp. Aston Villa đang kém MU 4 điểm. Khoảng cách giữa thầy trò Carrick và Liverpool chỉ là 6 điểm.