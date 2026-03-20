Cú sốc ở danh sách triệu tập tuyển Anh

TPO - Reece James không lên tuyển Anh đợt này vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel vẫn nói không với việc triệu tập Trent Alexander-Arnold.

670e7a7c-ec7f-43a5-922f-8b01156790ab-1903150700.jpg

Trent Arnold vắng mặt là bất ngờ lớn nhất trong danh sách tập trung mới nhất của tuyển Anh. HLV Tuchel vẫn điền tên Spence - hậu vệ đang trải qua khủng hoảng cùng Tottenham - và Livramento - nhân tố mới nổi của Newcastle - cho vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó, Arnold đã trở lại và ra sân ổn định cho Real Madrid nhưng chưa được HLV Tuchel tín nhiệm.

Telegraph nhận định: "Đây có thể là dấu chấm hết cho tham vọng dự World Cup 2026 của Arnold".

Thực tế là tình hình chưa tới mức tồi tệ như thế với hậu vệ Real Madrid. Arnold mới trở lại sau chấn thương và chơi trận hay trận dở cùng "Kền kền trắng". Điển hình như trận gần nhất ra sân trước Man City, Arnold chơi tốt. Nhưng trước đó, cựu hậu vệ Liverpool trải qua chuỗi 4 trận liền bị Sofascore chấm dưới 7 điểm.

Danh sách mở rộng 35 cầu thủ lên tuyển Anh lần này có ý nghĩa quan trọng để quyết định lực lượng tuyển Anh dự World Cup 2026. Nhưng cánh cửa vẫn chưa đóng sập hoàn toàn với Arnold và nhiều tuyển thủ khác. Miễn là Arnold chơi ổn định và lấy lại phong độ tốt nhất, cơ hội sẽ mở ra với hậu vệ Real khi "Tam sư" triệu tập đội hình đợt cuối.

Sự vắng mặt của Luke Shaw là bất ngờ tiếp theo từ HLV Tuchel. Từ đầu mùa này, Shaw chơi ổn định, luôn là nhân tố chủ chốt của đội hình MU. Dù vậy, HLV Tuchel đang tín nhiệm Lewis Hall - hậu vệ trẻ, khỏe và có phong độ rất tốt từ đầu mùa - cho vị trí số 1 ở hậu vệ trái. Sau Hall là O'Reilly, nhân tố trẻ đang chơi lên chân trong màu áo Man City.

Điểm nhấn trong danh sách tuyển Anh đợt này gọi tên Maguire và Mainoo. 2 ngôi sao của Man Utd đã được HLV Tuchel mở cánh cửa trở lại đội tuyển sau khi chơi ổn định và thăng hoa dưới bàn tay Michael Carrick. Garner, tiền vệ của Everton, cũng được góp mặt sau một chuỗi trận chơi khởi sắc.

Ngoại trừ chấn thương của James, HLV Tuchel gọi tên gần như đầy đủ quân bài mà ông tín nhiệm nhất ở đội tuyển. Nhân sự hàng công tuyển Anh đang rất dồi dào với 10 nhân tố, bao gồm: Bowen, Calvert-Lewin, Eze, Foden, Gordon, Kane, Madueke, Rashford, Saka và Solanke. Cuộc cạnh tranh giành suất dự World Cup 2026 của hàng công "Tam sư" sẽ xoay quanh nhóm cầu thủ này.

Ở tuyến tiền vệ, Mainoo và Garner là 2 nhân tố mới giúp cuộc cạnh tranh ở tuyển Anh hấp dẫn hơn. Anderson, Bellingham, Henderson, Palmer, Rice, Rogers và Wharton là các tiền vệ tiếp theo được gọi lên.

655680767-1375765914583175-336645937327099755-n.jpg
Danh sách đầy đủ tuyển Anh.
